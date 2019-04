Lidé spustili masové vymírání, tvrdí studenti a zveřejnili požadavky za lepší klima

Stávka iniciativy Fridays For Future minulý pátek v Berlíně. Na demonstracích se to hemží různými transparenty. | Foto: Reuters

Do konce letošního roku zrušit dotace na fosilní paliva nebo ukončit provoz jedné čtvrtiny uhelných elektráren. Studenti z německé odnože hnutí Fridays For Future, které studentskými stávkami v ulicích upozorňuje na klimatické změny, definovali v Berlíně svoje požadavky. Slibují si od nich, že zmírní dopady globálního oteplování.

Šestibodový seznam směřovali německým politikům a požadují jejich splnění. Jinak budou dál pokračovat v demonstracích.

Cílem iniciativy Fridays For Future je právě vybídnout politiky, aby si začali klimatických změn všímat a řešit je. Iniciativa původně vznikla ve Švédsku pod záštitou šestnáctileté studentky Grety Thunbergové a postupně se rozšířila do dalších zemích.

Pondělní tisková konference se ne náhodou konala v přírodovědném muzeu v Berlíně. Studenti předstoupili před novináře v místnosti, kde se jako exponáty tyčí dvě kostry vyhynulých dinosaurů. "Výsledek pátého masového vymírání druhů můžete vidět za mnou. My (lidé) jsme svou činností spustili šesté masové vymírání," varoval student Sebastian Grieme. Řada vědců jeho slova potvrzuje.

V Německu vypukla první studentská stávka, která se tradičně koná v pátek, už v prosinci. Česko se k iniciativě přidalo v únoru, v polovině března se pak několik českých měst zapojilo do mezinárodních protestů. Pozdější vznik české odnože hnutí je podle jejího mluvčího Petra Doubravského jedním z důvodů, proč čeští studenti zatím žádné konkrétní požadavky směrem k politikům nevznesli.

"V Německu stávky trvají déle. Tamní vláda se k tomu navíc staví mnohem lépe a otevřeněji než česká. Němečtí politici mají mnohem větší snahu problém klimatických změn řešit," vysvětlil deníku Aktuálně.cz Doubravský.

Požadavky německých studentů na politiky Do roku 2019 zrušit dotace na fosilní paliva Do roku 2019 vyřadit z provozu 1/4 uhelných elektráren Do roku 2019 zavést uhlíkovou daň na všechny emise skleníkových plynů Do roku 2030 úplně přestat používat energii z uhelných elektráren. Do roku 2030 dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů. Do roku 2035 na 100 procent přejít na energii z obnovitelných zdrojů.

Připomněl také lednové rozhodnutí takzvané uhelné komise, podle které by Německo mělo nejpozději do konce roku 2038 přestat používat energii z uhlí. Podle Doubravského němečtí studenti ale věří, že se země může této energie vzdát už o několik let dříve.

Ministři jednání odmítají

Doubravský zároveň řekl, že dlouhodobým hlavním cílem české odnože hnutí je hlavně zásadně omezit emise do roku 2050 - jejich snížení o 80 procentních bodů, o kterých hovoří ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), podle něj nestačí.

Právě čeští ministři přitom se studenty odmítají podle Doubravského jednat. Vůli řešit s nimi měnící se klima projevili zatím hlavně politici z opozičních stran - v Praze například pražský zastupitel za piráty Adam Zábranský, v Plzni zase náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule (TOP 09).

"Myslím, že finální rozhodnutí není jen na panu ministrovi. Za emisemi stojí i jednotlivé obce, leccos jde vyřešit i na komunální úrovni," myslí si Doubravský.

Čeští studenti budou za klima znovu demonstrovat 3. května. Zapojit se chtějí i do mezinárodní stávky, která se bude konat o tři týdny později.

