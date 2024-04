Vzepřeli se úřadům. Lidé v ruské vsi si sami postavili hráz chránící před povodní

Když záplavy postihly velké části Ruska, obyvatelé jedné vesnice se vzepřeli radě, která jim říkala, aby utekli ze svých domovů. Namísto toho začali sami stavět protipovodňovou hráz, píše agentura Reuters.

Ivan Černomorec z Perovského u Orenburgu uvedl, že po evakuaci dětí a starších lidí minulý týden se skupina asi dvou až tří desítek místních obyvatel pustila do stavby hliněného valu, který vybudovali v délce 1440 metrů.

Byl to závod s časem. "Poté, co voda začala stoupat, jsme si uvědomili, že to sami nezvládneme, a začali jsme si najímat techniku. V tuto chvíli voda během dvou dnů stoupla asi o metr," řekl Černomorec.

Ostatní vesničané si vzali volno, aby se mohli připojit. Na vrcholu aktivity koncem minulého týdne pracovalo na hrázi nepřetržitě několik stovek lidí, zatímco desítky dalších jim obstarávaly jídlo.

Svépomocně postavená hráz podle místních obyvatel zabránila povodňové vlně, aby pohltila velkou oblast s domy, byty, školkou a zdravotním střediskem.

Záběry pořízené z dronu minulou sobotu v době největší povodně ukazují hliněnou hráz oddělující vesnici od obrovské vodní plochy a částečně ponořených stromů.

Ruské oblasti u Uralu a severní Kazachstán trpí nejhoršími záplavami, jaké místní pamatují, protože velká sněhová pokrývka na horách rychle roztála a na podmáčenou zem spadly silné srážky.

Jeden z nejbližších spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina, šéf bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev, v úterý prohlásil, že místní úřady selhaly a měly na povodně reagovat efektivněji.