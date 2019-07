Vynálezce i kaskadér v jednom. "Létající voják" zkusí překonat La Manche na vznášedle

Francouzský vynálezce Franky Zapata nedávno uchvátil návštěvníky vojenské přehlídky v Paříži. Na tradiční oslavě pádu Bastily v polovině července se před francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a evropskými lídry vznesl na svém futuristickém vznášedle Flyboard Air několik metrů nad zem a proletěl kolem. Zapata si ihned v médiích vysloužil přezdívku "létající voják". Nyní ale na vynálezce čeká mnohem složitější test.

Zapata ve čtvrtek plánuje přeletět na svém vznášedle Lamanšský průliv. Chce tak vzdát hold francouzskému vynálezci a konstruktérovi Louisi Blériotovi. Ten byl vůbec prvním člověkem, který průliv přesně před 110 lety přeletěl.

"Splním si svůj sen," uvedl čtyřicetiletý Zapata pro francouzský deník Le Parisien.

Sám tvrdí, že to bude mnohem náročnější než jeho výstup na vojenské přehlídce. "Na přehlídce to bylo jednoduché. Jeden malý okruh a vrátil jsem se. Využil jsem jen tři procenta kapacity vznášedla, teď budu ale potřebovat 99,9 procenta jeho kapacity. Mám třicetiprocentní šanci, že se to povede," prohlásil s tím, že nyní je kvůli zvýšenému zájmu médií a veřejnosti ve stresu.

Fier de notre armée, moderne et innovante. pic.twitter.com/DQvIfPolQf — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2019

"Když se vznášíte, tak i pohyb vašich rukou dokáže ovlivnit směr, kterým chcete letět. Cítíte turbulence a vzduch mezi prsty," uvedl pak Zapata pro americkou televizi CNN. "Je to podobné, jako byste se proměnili v ptáka. Je to ale velmi těžké. Musím bojovat s větrem. Není to tak klidné, jak to vypadá," dodal.

Vznášedlo je vybavené pěti motory. Pilot na něm stojí a ovládá ho pomocí pohybů svého těla a joysticku. Má také dálkové ovládání. Letecké palivo má Zapata umístěné v batohu na zádech.

Z pláže až do Doveru

Vynálezce na svém vznášedle poletí zhruba 20 minut, během kterých by měl překonat vzdálenost 35 kilometrů. Flyboard Air je schopný dosáhnout maximální rychlosti 140 kilometrů za hodinu. Zapata na něm během přeletu průlivu vystoupá až do výšky 70 metrů, popisuje list Le Parisien.

Stejně jako kdysi Blériot i Zapata hodlá odstartovat z pláže Sangatte u Pas-de-Calais. Podle plánu by měl přistát poblíž britského přístavu Dover. Přesné místo ale tají, aby se vyhnul případnému náporu zvědavců.

Zapata zatím neví, kdy přesně odstartuje. Vše bude záležet na meteorologických podmínkách a na provozu v rušném průlivu. Podle svých slov bude připraven od šesti hodin ráno až do tmy.

Démonstration de Franky Zapata sur son flyboard, dans le Pas-de-Calais, à la veille de sa traversée de la Manche #AFP pic.twitter.com/R5tLL8jLhQ — Zoé Leroy (@zoeleroy) July 24, 2019

Francouzský vynálezce bude muset během svého přeletu nejméně jednou natankovat. Zatím ale není jasné, jak to udělá, píše francouzský list Le Figaro. Zvažuje dvě možnosti - buď natankuje pomocí hadice během jedné minuty, nebo přistane na lodi, která ho bude doprovázet. Pak by to ale nebyl přelet na jeden zátah.

Kaskadér, nebo vynálezce?

Zapatovo vznášedlo přitáhlo pozornost francouzské armády, která jej zvažuje využívat pro vojenské účely. Armáda do jeho projektu investovala 1,3 milionu eur (v přepočtu 33 milionů korun).

Čtyřicetiletý Zapata, který prý vždy "snil o létaní", se narodil v jihofrancouzské Marseille. Je dvojnásobným světovým a sedminásobným národním šampionem v jízdě na vodním skútru. Jeho firma nyní pracuje na zlepšení výkonu vznášedla a několika tajných projektech.

"Kaskadér, pilot, ředitel firmy, vynálezce? Sám nevím, co přesně jsem. Od každého trochu," uvedl Zapata pro francouzská média.

