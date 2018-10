Ze sci-fi se stává realita. Singapur otestuje létající taxíky, mají ulevit zácpám

Bezpilotní létající taxíky uvezou dva pasažéry. Pokud uspějí v testování, první cestující se jimi proletí už za pět let.

Singapur - Létající auta budoucnosti brzy nebudou k vidění jen ve sci-fi filmech. Příští rok se budou prohánět nad ulicemi Singapuru.

Německá firma Volocopter je vyvinula na základech technologie dronů, informoval server Engadget. Jejich speciální taxíky budou místo silnice operovat desítky metrů nad zemí. Společnost si slibuje, že novinka pomůže ulevit dopravním zácpám, které světové metropole sužují.

Na výrobě létajících taxíků firma pracuje už několik let, v roce 2016 jí na provoz aut německé úřady udělily potřebné licence. Společnost od té doby auta testovala s pasažéry a pilotem. Loni v Dubaji ale poprvé představila bezpilotní verzi létajícího vozu, vzhledově připomínajícího dron nebo helikoptéru.

Taxík s názvem Volocopter je určený k dopravě uvnitř měst, kde bude možnost vytvořit pravidelné letecké trasy s dostatečnou podpůrnou sítí přistávacích ploch a nabíjecích center. Auto s elektrickým pohonem a osmnácti rotory podle předběžných odhadů dokáže přepravit dva cestující na vzdálenost až 30 kilometrů. Přistání i vzlétnutí probíhá vertikálně.

Skutečnou účinnost revolučních taxíků odhalí testy, které se v příštím roce uskuteční v Singapuru s podporou místní vlády. "Singapur je logický partner. Městský stát je skutečným průkopníkem v technologiích a městském rozvoji. Tento další vzrušující krok nás přiblíží k tomu, že se vzdušné taxi stane skutečností," stojí v tiskové zprávě německé společnosti Volocopter.

Výrobci slibují bezpečnost podpořenou instalováním množství stejných komponentů na jedno místo a stabilitu slibující hladký let i v blízkosti mrakodrapů, kde by jinak hrozily mikroturbulence.

Pokud se prostřednictvím testů v Singapuru ukáže bezpečnost a efektivita létajících taxi, mohla by se stát běžnou součástí dopravy již za pět let. Cena letu by měla být stejná jako částka za obyčejné taxi.

S plánem na taxi letící nad zemí přišla i společnost Uber nebo spoluzakladatel Googlu Larry Page.

Video: Nizozemská firma začala přijímat objednávky na létající auto. Vyjde na 13 milionů