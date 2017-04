Uber chce mít do roku 2020 létající taxi. Malé letadlo bude přistávat a vzlétat vertikálně

před 1 hodinou

Šéf Uber Technologies Jeff Holden oznámil, že společnost chystá létající taxi. Počítá se startem v roce 2020 a plným provozem o tři roky později. Půjde o malé letadlo, které bude vzlétat a přistávat vertikálně, vybaveno bude elektromotorem. Na vývoji letounu Uber spolupracuje se společnostmi Bell Helicopter, Aurora, Pipistrel, Mooney a Embraer.

New York - Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies chystá létající taxi. Představit se má v roce 2020, o tři roky později by mělo být uvedeno do plného provozu. V texaském Dallasu to v úterý oznámil Jeff Holden, který je za projekt zodpovědný.

Létající taxi Uber bude malé letadlo, které bude vzlétat a přistávat vertikálně. Vybaveno bude elektromotorem s nulovými emisemi a jeho provoz bude dostatečně tichý, aby mohlo sloužit ve městech.

Například cestu z přístavu v San Francisku do centra San Jose zvládne za 15 minut, zatímco po silnici jsou to dvě hodiny. V počáteční fázi si firma bude počítat nepatrně vyšší cenu než za pozemní taxi.

V dlouhodobém horizontu by se létání taxíkem mělo v porovnání s vlastnictvím osobního automobilu vyplatit, domnívá se Uber.

Na vývoji letounu Uber spolupracuje se společnostmi Bell Helicopter, Aurora, Pipistrel, Mooney a Embraer, s přípravou přistávací plochy a nabíjecího zařízení jí pomáhá Hillwood Properties. Zahájení výstavby je podle listu Financial Times plánováno na příští rok v Dallasu, kde má být taxislužba představena v roce 2020. Současně bude předvedena na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji.

