Roky byl Francouz na přístrojích, lékaři ho odpojili. Jsou to monstra, řekla matka

Dvaačtyřicetiletý Francouz Vincent Lambert je po vážné nehodě více než deset let ve vegetativním stavu. Jeho manželka a část rodiny léta požadovaly, aby lékaři nechali Lamberta zemřít. Na druhé straně stojí jeho katoličtí rodiče, kteří se do poslední chvíle snaží syna udržet při životě. V pondělí ho lékaři v nemocnici v Remeši odpojili od výživy. Naživu by měl zůstat několik dní, nejvýše týden.

Vincent Lambert měl v roce 2008 silniční nehodu, při které utrpěl vážné zranění mozku a míchy. Od té doby je kvadruplegik, tedy ochrnutý na všechny čtyři končetiny i trup. Ještě do pondělí byl vyživován nitrožilně a sondou, dýchá však sám.

Lékaři se několik let snažili zlepšit jeho zdravotní stav. To se jim ale nepodařilo a rozhodli, že už to ani není možné.

V roce 2013 tým ošetřujících lékařů doporučil, aby byla Lambertovi ukončena umělá výživa a byl uveden do hlubokého spánku. Doktoři ho měli nechat zemřít.

Jeho manželka Rachel s tím souhlasila. Britský server BBC ale dodává, že lékaři zbytek rodiny neinformovali. Když se to rodiče dozvěděli, zahájili právní bitvu.

🔴Le docteur SANCHEZ du CHU de REIMS vient d’annoncer ce 10 mai 2019 à la famille de #VincentLambert qu’il mettrait sa décision du 9 avril 2018 à exécution la semaine du 20 mai 2019, sans autre précision.https://t.co/7YiRlh6bHW pic.twitter.com/3QKrt2qFdF — Je soutiens Vincent (@SoutienVincent) May 11, 2019

Na jedné straně stála manželka, jeho pět sourozenců a synovec. Hájili se tím, že Lambert by si sám přál zemřít a nechtěl by žít v takovém stavu. Proti ale byli jeho věřící rodiče, třiasedmdesátiletá Viviane a devadesátiletý Pierre, a také dva další sourozenci.

Rodiče tvrdili, že jejich syn s nimi dokázal komunikovat. Lékaři to však popřeli a upozorňovali, že mu to jeho stav neumožňuje.

Právní bitva ještě neskončila

Rodiče se opakovaně obrátili na soudy, aby zabránili odpojení od přístrojů. Jenže soud dal za pravdu manželce Rachel. Tento verdikt pak posvětila i francouzská Státní rada, která prověřuje, zda soudy nižší instance správně vyložily zákon.

Také Evropský soudní dvůr pro lidská práva v minulosti rozhodl v neprospěch rodičů.

Rodiče ale bojují do poslední chvíle. Podle francouzských médií plánují ještě tento den podat tři další odvolání - o jaká se přesně bude jednat, není jasné. Žádají také, aby případ posoudil výbor OSN pro práva zdravotně postižených. To by ale podle agentury AFP trvalo léta.

Tento výbor proto požádal Paříž, aby rozhodnutí nechat Lamberta zemřít zmrazila, než jeho stav zhodnotí další experti. Francouzské ministerstvo zdravotnictví však konstatovalo, že všechny soudy potvrdily právo lékařů na přerušení výživy a rozhodnutí je nezvratné.

Před nemocnicí se v neděli shromáždily asi dvě stovky příbuzných a dalších odpůrců lékařského rozhodnutí, většinou vyznavačů katolické víry. Hlasitě dávali najevo nesouhlas s ukončením Lambertova života, na které podle nich lékaři nemají právo. Silně věřící Lambertova matka Viviane označila lékaře za "monstra" a "nacisty".

Rozděluje rodinu i společnost

Případ rozděluje francouzskou společnost i politickou scénu. Proti se postavila například francouzská biskupská konference.

O víkendu rodiče zveřejnili otevřený dopis, který napsali prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Tvrdí v něm, že "stát páchá zločin".

Do případu se vložil i Francois-Xavier Bellamy, politik z konzervativních Republikánů, který vede jejich kandidátku do eurovoleb. "Nemáme právo říci, že tento muž nemá právo na život," prohlásil Bellamy a vyzval Macrona, aby zasáhl.

Prezident ale nemá pravomoci, aby tak učinil. Nathalie Loiseauová, která stojí v čele kandidátky Macronova hnutí Vpřed! do eurovoleb, uvedla, že prezident nemůže zvrátit rozhodnutí soudu. "Macron může pouze udělit milost někomu, kdo byl odsouzen. A to je velmi odlišné od toho, co požadují rodiče Vincenta Lamberta," uvedla s tím, že rodiče si procházejí osobní "tragédií".

Agentura AFP doplňuje, že ve Francii je povolená takzvaná "pasivní eutanazie" pro vážně nemocné nebo zraněné pacienty, u kterých není naděje na zlepšení. V těchto případech umožňuje ukončit jejich léčbu nebo je odpojit od přístrojů.

"Aktivní eutanazie", tedy ukončení života na vlastní žádost, je v zemi nelegální. O její legalizaci se ale vede debata.