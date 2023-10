Místo nového stroje si vytisknou náhradní díl. Lékaři na misích se učí s 3D tiskem

Stojan na zkumavky, držák na stetoskop i náhradní díl lékařského vybavení může urychlit a usnadnit práci. Nově si je Lékaři bez hranic zkoušejí sami tisknout na 3D tiskárnách. "Chceme z 3D tisku udělat standardní nástroj pro naše kolegy na misích, aby technologie byla přístupná všem, kteří z ní mohou mít prospěch," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz jeden z průkopníků projektu Silvestr Tkáč.

Lékaři bez hranic zapojení 3D tiskáren teprve zkouší. V projektu nazvaném 3D tisk pro všechny spolupracují s českou firmou Prusa Research, jedním z největších výrobců 3D tiskáren na světě. A doufají, že díky technologickým možnostem pomohou humanitárním misím i v jinak těžko dostupných oblastech.

Silvestr Tkáč, který v organizaci působí jako logistik na humanitárních misích, v létě teorii vyrazil ozkoušet do africké Sierry Leone, kde Lékaři bez hranic vedou nemocnici.

Nyní se stává, že drahé zařízení za stovky i tisíce eur zůstává měsíce nefunkční kvůli chybějícímu dílu, který se v zemi neprodává a trvá několik týdnů, než se ho na misi podaří doručit. Nový program na 3D tisk by tak měl usnadnit práci nejen lékařům, ale i inženýrům nebo opravářům aut.

Často se například láme držák na baterie na pulzní oxymetr, který je pak nefunkční. Drobnou plastovou součástku jde ale lehce vytvořit a vytisknout.

Může ovšem jít i o úplné drobnosti. "Nemůžete si nemocnici v Sieře Leone představit jako ty u nás. Lékař má často v ordinaci jen stůl a postel, nemá kam si věci položit, a vybavení se tak často ničí nebo ztrácí," vysvětluje Tkáč.

Pomoc na dálku

I taková drobnost jako zaoblený držák na stetoskop, který se v ordinaci přivrtá na zeď, může zajistit, že se nerozbije. Díky plastovým držákům zase u vstupu do ordinace skutečně zůstane mýdlo, nikdo ho neodnese, a v nemocnici se tak budou dodržovat hygienické postupy, uvádí Tkáč další příklad.

"Práce s 3D tiskem funguje na několika úrovních, když už je vytvořený návrh a vybraný správný materiál, stačí ho pouze vytisknout, což zvládne každý," podotýká Silvestr Tkáč. Všechny modely, které už proto pro misi vytvořili, mohou lékaři nebo další humanitární pracovníci vytisknout už sami přímo na místě.

Často ale může 3D tisk vytvořit i něco zcela nového. V nemocnici bylo potřeba dětským pacientům v pokojích rozprašovat vodu, aby se jim lépe dýchalo. V místnostech ale nešlo nijak dobře nádoby s vodou uchytit. Tkáč proto s kolegy vymyslel držáky, které se daly připevnit na zeď a zároveň vodu držely v rovině.

Právě vymýšlení zcela nových zařízení je podle něj nejtěžší úkol. Během svého měsíčního pobytu v Sieře Leone část svých zkušeností kolegům předal, učí se ale i dál na dálku.

Už nyní existuje obrovská databáze, ze které si mohou plány na modely lidé stahovat. Lékaři bez hranic ale doufají, že do budoucna budou moci spolupracovat s firmou, nebo ještě lépe se skupinou dobrovolníků, kteří by pomáhali vytvářet modely přímo pro potřeby na konkrétní misi.

Další zkouška: Afghánistán

Silvestr Tkáč žil několik let v africké Gambii, a jeho měsíční mise v Sieře Leone pro něj proto nepředstavovala úplně neznámé prostředí. Obě západoafrické země jsou si v mnoha ohledech podobné. "Právě proto jsme chtěli projekt nejprve vyzkoušet tam," říká.

I když je Sierra Leone relativně stabilní a bezpečnostní zemí s krásnou přírodou, panuje tam obrovská chudoba a korupce. V zemi je také velmi rozšířená tuberkulóza, se kterou musí zdravotníci bojovat. Mise Lékařů bez hranic podporuje tamní zdravotnictví a snaží se ukazovat, jak má nemocnice správně fungovat.

Další v pořadí je teď Afghánistán, který je úplným opakem. V zemi ovládané islamistickým Talibánem je mise Lékařů bez hranic velmi nestabilní a problém představuje i dodání 3D tiskárny a materiálu, ze kterého se následně tiskne. Nejspíš ho organizace bude muset nejprve poslat do sousedního Tádžikistánu a teprve potom do Afghánistánu. To ale kromě náročné logistiky znamená i vyšší cenu, protože se vše musí dvakrát proclít.

Úplně stejně se ale na misi posílá jakýkoliv materiál nebo přístroje, proto doufají, že by 3D tisk po prvotních komplikacích na misi výrazně pomohl. "Zkusíme, jestli to bude dávat smysl, a uvidíme," dodává Tkáč, který ale doufá, že i když se projekt ukáže pro některé mise nevhodný, začnou Lékaři bez hranic s 3D tiskem více pracovat.