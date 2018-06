Le Penová musí vrátit 300 tisíc eur, rozhodl soud EU. Platila si z nich fiktivní asistentku

Podle soudu Marine Le Penová neprokázala, že by její asistentka v Evropském parlamentu vykonávala skutečně nějakou práci.

Lucemburk - Soud Evropské unie potvrdil rozhodnutí Evropského parlamentu, v němž se šéfce francouzských nacionalistů Marine Le Penové ukládá, aby vrátila částku ve výši téměř 300 tisíc eur (7,7 milionu korun). Ta jí byla vyplacena na pokrytí nákladů za zaměstnávání parlamentní asistentky. Le Penová ale neprokázala, že tato asistentka skutečně vykonávala nějakou činnost, informoval unijní soud ve své tiskové zprávě.

Europarlament už v prosinci 2016 konstatoval, že v období od prosince 2010 do února 2016 byla Le Penové zmíněná částka neoprávněně vyplacena. Soud nyní upozornil, že "je na poslancích Evropského parlamentu, a nikoli na parlamentu, aby prokázali, že obdržené částky byly použity na pokrytí skutečně vynaložených nákladů, které vznikly v plném rozsahu a výlučně z důvodu zaměstnávání jejich asistentů".

Soud rovněž odmítl, že by Le Penová byla vystavena diskriminačnímu a podjatému zacházení, neboť nepředložila žádný důkaz, na jehož základě by bylo možné mít za to, že europarlament obdobná řízení vedl v minulosti či v současné době vede pouze vůči poslancům Evropského parlamentu ze strany Národní fronta (od 1. června se strana jmenuje Národní sdružení).

Le Penová byla poslankyní Evropského parlamentu v letech 2009 až 2017. Po porážce v druhém kole francouzských prezidentských voleb v roce 2017 se stala po volbách do francouzského parlamentu v témže roce poslankyní.

Problémy s fiktivním zaměstnáváním mají i další členové Le Penové strany. Francouzská justice například loni v prosinci obvinila jejího životního partnera a bývalého europoslance Louise Aliota ze zneužití financí Evropského parlamentu.

Evropský parlament odhadl celkovou škodu ze strany europoslanců Národní fronty v posledních pěti letech na pět milionů eur (téměř 131 milionů korun). Šlo zhruba o 40 lidí odměňovaných jako asistenti.