Francouzské úřady ve čtvrtek zahájily trestní stíhání předsedkyně krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penové, a to kvůli šíření fotografií zachycujících zvěrstva páchaná takzvaným Islámským státem (IS). S odvoláním na státní zastupitelství o tom informovala agentura AFP. Francouzský parlament, jehož je Le Penová členkou, ji v této souvislosti loni v listopadu zbavil imunity. Za zveřejňování fotografií zobrazujících násilí hrozí ve Francii až tři roky vězení a pokuta v přepočtu 1,9 milionu korun. Le Penová na konci roku 2015 umístila na Twitter tři fotografie zachycující zavraždění rukojmí IS. Jeden ze snímků ukazoval novináře Jamese Foleyho, kterému islamisté uřízli hlavu.

