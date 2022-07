Nechtěný Lavrov. Na summitu na něj pokřikovali, dusno bylo i za zavřenými dveřmi

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na schůzi zemí G20 na Bali obvinil Spojené státy a Austrálii z nedávného diplomatického selhání uprostřed invaze Ruska na Ukrajinu. Část členů skupiny odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu a vyzvala k okamžitému ukončení války. Sergej Lavrov schůzi opustí předčasně.

"Nebyli jsme to my, kdo opustil všechny souvislosti, byly to Spojené státy. To je vše, co mohu říci. A nikomu nebudeme navrhovat schůzky. Pokud nechtějí mluvit, je to jejich volba," řekl Sergej Lavrov poté, co se zúčastnil zasedání ministrů zahraničí skupiny G20.

V reakci na nedávné komentáře australské ministryně zahraničí Penny Wongové, která označila ruskou invazi na Ukrajinu za "nezákonnou, nespravedlivou a nemorální", Lavrov naznačil, že Canberra "ignorovala" fakta o původu konfliktu.

Indonésie jako hostitelská země v pátek vyzvala země G20, aby pomohly ukončit válku na Ukrajině. Na summitu se sešli někteří z nejzarytějších kritiků ruské invaze s nejvyšším moskevským diplomatem.

Incident poznamenal už samotné přivítání s indonéskou ministryní zahraničí. Pravděpodobně z hloučku novinářů se směrem k Lavrovovi ozývaly výkřiky "Kdy zastavíš válku?" nebo "Proč válku neukončíš?".

Sergej Lavrov se podle agentury DPA nezúčastnil oficiální hostiny ani odpoledního jednání, podle diplomatických zdrojů agentury AFP se ale účastnil ranního zasedání. Když k šéfům diplomacie skrze video promluvil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, přítomen nebyl. "Lavrov ještě vede bilaterální rozhovory, pak se vyjádří pro tisk a odcestuje," uvedla mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová.

Agentura AP poznamenala, že to bylo poprvé od začátku ruské invaze, kdy se v jedné místnosti setkal Lavrov s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem a mnoha dalšími velkými hráči světové politiky. "Ukrajina není vaše země. Jejich obilí není vaše obilí. Proč blokujete přístavy? Měli byste umožnit vývoz obilí," řekl Blinken Lavrovovi, se kterým se podle nejmenovaného diplomatického zdroje odmítl setkat na okraj schůze.