Boeing letící z Moskvy do Prahy se musel vrátit na letiště kvůli signalizaci požáru

před 1 hodinou

Kvůli signalizaci požáru v zavazadlovém prostoru se vrátil na moskevské letiště Vnukovo letoun ruských aerolinií mířící z ruské metropole do Prahy. Nikomu ze 187 lidí na palubě se nic nestalo, napsala agentura TASS s odvoláním na dobře informovaný zdroj. Cestující by měli odpoledne odletět do Prahy náhradním letadlem.

"Boeing 737 společnosti Rossija, který letěl na lince Moskva-Praha, se kvůli požáru v zavazadlovém prostoru vrátil na letiště, z něhož startoval. Přistání bylo hladké, žádní zranění nejsou," citovala agentura nejmenovaného pracovníka pohotovostních služeb. Podle sdělení letiště Vnukovo se během letu 5739 zapnula signalizace požáru, posádka ji vypnula a rozhodla se vrátit do Moskvy. Proč se signalizace spustila, se nyní zjišťuje. Členové posádky ale žádný dým nezaznamenali. Tisková služba společnosti Rossija oznámila, že cestující by měli během odpoledne odletět do Prahy náhradním letadlem.