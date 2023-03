Vražda, kterou nikdo nechápe. Dvanáctiletou Němku ubodaly spolužačky zřejmě z pomsty

Němečtí vyšetřovatelé se zabývají neobvyklou vraždou. V případu, který spadá pod státní zastupitelství v Koblenzi, figurují nezletilé dívky jako pachatelé i oběť.

V sobotu ve tři čtvrtě na osm ráno měli policisté na služebně ve městě Freidenberg telefonát. Rodiče dvanáctileté dívky Luisy hlásili, že se nevrátila domů. Poslední kontakt s ní měli v pátek odpoledne, nikdy předtím nic podobného neudělala.

Z prvních výslechů vyplynulo, že dívka byla naposledy spatřena kolem půl šesté večer v lese asi tři kilometry od domu. Policie nasadila do pátrání i drony. V neděli našla tělo v odlehlé a těžko přístupné části porostu, kam lidé chodí velmi zřídka.

Luisa měla na těle mnoho bodných ran, zemřela na vykrvácení a nebyla sexuálně zneužita. Vyšetřovatelé okamžitě vyslechli příbuzné, známé i spolužáky a spolužačky ze školy.

Když si dávali celkový obraz dohromady, znovu vyslechli dvě spolužačky ve věku dvanácti a třinácti let, jejichž výpověď nezněla věrohodně. Za přítomnosti dětského psychologa se dívky k vraždě přiznaly.

"Měli jsme několik svědectví, s nimiž jsme dívky konfrontovali. Za přítomnosti rodičů a psychologů se přiznaly, že čin spáchaly," uvedl policejní vyšetřovatel z oddělení vražd Florian Locker.

"Je to šokující případ. Protože nelze uložit žádné trestněprávní sankce, děti byly předány do péče úřadu pro mládež," řekl Mario Mannweiler, který vede státní zastupitelství v Koblenzi. Německé zákony počítají s trestní odpovědností až od čtrnácti let.

Die 12jährige #Luise aus dem nordrhein-westfälischen #Freudenberg ist tot. Die #Polizei hat bestätigt, dass es sich bei der Leiche, die am Sonntag gefunden wurde, um das vermisste Mädchen handelt. @zdfheute pic.twitter.com/DY2GBPWvZp — ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen (@ZDFnrw) March 13, 2023

Policie a státní zastupitelství uvalily na případ přísné mediální embargo, především kvůli věku obviněných a mimořádnosti činu. Vyšetřovatelé a kriminalisté tvrdí, že za desítky let praxe se s něčím podobným nesetkali. "Jsem u policie čtyřicet let, ale tato událost mě zaskočila. Nemám slov," sdělil novinářům německý policejní viceprezident Jürgen Süss.

Týdeník Focus s odvoláním na zdroje z vyšetřování napsal, že motivem činu byla zřejmě pomsta. Zavražděná dívka se jedné ze dvou, které ji zavraždily, posmívala. Čin byl podle vyšetřovatelů zjevně spáchán pod vlivem "silných emocí". Vražednou zbraň policie zatím nemá.

Televize RTL uvedla, že všechny tři dívky byly spolužačky z jedné třídy. Nebyly ale považovány za konfliktní a neměly žádný záznam na policii.

"Se skutečností, že dvě malé dívky provedou tak otřesný čin, je těžké se smířit," komentoval kauzu spolkový ministr vnitra Marco Buschmann. Dodal, že kvůli tomuto případu ale vláda neuvažuje o snížení věku trestní odpovědnosti.

Dívky, které se k vraždě přiznaly, jsou umístěny v ústavu pro mládež daleko od svého bydliště, ale je jim umožněn kontakt s rodinami.