Krutá městská bitva. V troskách Severodoněcku se bojuje o každý dům, muž proti muži

Před začátkem ruské ofenzívy na Donbase varoval ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, že svět uvidí boje připomínající druhou světovou válku. Předpověď se zatím naplňuje v Severodoněcku. Rusové a Ukrajinci zde proti sobě stojí v brutální městské bitvě, podle agentury Reuters v jedné z nejkrvavějších od začátku invaze.

"Bojuje se o každou ulici, doslova o každý dům. Rusové mají převahu v tancích a dělostřelectvu, ale podnikají nepochopitelné výpady, při kterých přicházejí o mnoho vojáků. Musíme manévrovat a přesunovat se," popsal Rádiu Svoboda velitel ukrajinského praporu Petro Kuzyk.

Ještě v pátek minulý týden to vypadalo, že před válkou stotisícový Severodoněck, ve kterém zůstalo ve sklepích a krytech asi deset tisíc civilistů, je pro Ukrajince ztracený. Okupanti ovládali podle gubernátora Luhanské oblasti Serhije Hajdaje tři čtvrtiny města.

O víkendu ale obránci podnikli protiofenzívu a udrželi se ve městě, i když zřejmě kontrolují jeho menší část. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu tvrdí, že většina obytných čtvrtí je v ruských rukou, ale tuto informaci nelze nezávisle ověřit.

Obytných domů v pravém slova smyslu ale v Severodoněcku mnoho nezbylo. Po několik týdnů trvajícím ostřelování ruským dělostřelectvem je podle místních zdrojů zničeno nebo vážně poškozeno devadesát procent budov ve městě. Míra devastace je srovnatelná se zničeným Mariupolem, ne-li horší.

Rozkaz z Kremlu

Satelitní snímek pořízený firmou Maxar Technologies ukazuje zasažené a poškozené domy v okolí areálu nemocnice, označené jasně viditelným červeným křížem.

"Očekáváme, že Rusové ve městě ještě vystupňují bombardování a střelbu. Moskva sem přesunula velké síly a vše podřizuje cíli Severodoněck dobýt," uvedl ve středu gubernátor Hajdaj v ukrajinské televizi.

Město má i symbolický význam: společně s Lysyčanskem, který leží hned vedle za řekou Severní Doněc, je to poslední místo, které Rusové ještě neovládají v Luhanské oblasti. Jinak už okupují sedmdesát procent této nejvýchodnější ukrajinské provincie.

Ukrajinská vojenská rozvědka na začátku týdne uvedla, že velitel ruské operace na Donbase generál Alexandr Dvornikov měl z Kremlu úkol dobýt buď Severodoněck, nebo ovládnout strategicky důležitou silnici ze Severodoněcku do Bachmutu do 10. června. To znamená do pátku.

Mrtvé město

Boj v ulicích většího města, jako je Severodoněck, má svá specifika. Umožňuje pohyb z místa na místo s lehčími zbraněmi, které jsou ale v zástavbě účinné. "Vždy zvýhodňuje obránce. Smazává převahu těch, kdo mají k dispozici lepší techniku a těžké zbraně. Lepší vybavení v boji dům od domu tolik nepomáhá," řekl Clifford Beal, expert odborného časopisu Jane's Defense.

John Spencer, major americké armády ve výslužbě a přední světový expert na válku ve městech, nedávno v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětlil, že tento typ boje je nejtěžší ze všech. "V otevřeném terénu potřebujete tři útočící vojáky na jednoho obránce, v městech pět na jednoho. Potvrdilo se to například v Mariupolu, kde bojovalo 20 tisíc ruských vojáků proti třem tisícům Ukrajinců," popsal.

V městském boji je navíc důležitá součinnost jednotek. Tanky a obrněná vozidla poskytují krytí přesunující se pěchotě. Její oddíly zase musí s posádkami tanků komunikovat a navádět jejich palbu na cíle.

Podobné ruské převaze jako v Severodoněcku dlouho vzdorovali povstalci v čečenské válce v tamní metropoli Grozném, Rusové ale nakonec město z větší části srovnali se zemí, takže už pro čečenské bojovníky nebylo možné válčit ve stylu "udeř a zmiz".

"Zpočátku při zahájení útoku měla ruská armáda v Severodoněcku převahu zhruba dvanácti tisíc mužů proti dvěma tisícům na ukrajinské straně. Stáhli se z oblasti severně od Charkova, přeskupili se a řekli si, že toto je to místo, kde chtějí prorazit. Ukrajinci stále kontrolují most, přes který jsou zásobováni, ale jsou pod velkým tlakem," uvedl v DVTV vojenský analytik Milan Mikulecký.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil v úterý Severodoněck a Lysyčansk za "mrtvá města", totálně zničená ruským bombardováním.

Video: Ukrajinci v Severodoněcku používají taktiku "udeř a zmiz"