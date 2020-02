Koronavirus zpomaluje světový obchod. Ohnisko nemoci je ekonomický motor Číny

Přes 28 tisíc nakažených a 563 mrtvých si vyžádala během devíti týdnů epidemie koronaviru v Číně. Země nyní začíná sčítat také obrovské ekonomické ztráty.

Podle agentury Reuters čínská vláda připravuje kvůli zmírnění hospodářských dopadů několik opatření. Levnější bankovní půjčky pro podnikatele a firmy, daňové úlevy a také mimořádné dotace pro oblasti nejvíce postižené nemocí. Především v provincii Che-pej, kde leží ohnisko nákazy, město Wu-chan.

"Země začíná mít problémy s dovozem nerostných surovin a zboží. Těžko hledá přepravce, který by je na lodích dostal do čínských přístavů," napsala agentura Reuters ve své analýze.

Prodělávají restaurace, hotely, obchody, dopravci. V důsledku nižší čínské poptávky zlevnily na světových trzích ropa a měď.

"Pro Čínu je problém, že postižená provincie Che-pej patří k těm ekonomicky nejvýkonnějším a je do ní soustředěna průmyslová výroba. Navíc v Číně je obvyklé, že dělníci cestují za prací z jedné provincie do druhé, což je nyní obtížné. Negativní dopad má nemoc na všechny firmy, které jsou závislé na čínských výrobcích nebo součástkách," řekl Aktuálně.cz analytik investiční společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

A poukázal i na opačný problém ve světě - klesl totiž počet čínských turistů. "V evropských turistických destinacích Číňané táhnou ceny nahoru, teď už některé hotely zlevňují."

Problémy s náhradními díly a součástkami hlásí například japonská automobilka Toyota a jihokorejská Hyundai. Výrobu v Číně zastavil výrobce letadel Airbus nebo německá sportovní firma Adidas. Čínské obchody s nábytkem zavřela IKEA, své kavárny Starbucks, restaurace McDonald's. A 9. února zavře všechny své čínské pobočky technologická společnost Apple.

Firma Levi Strauss zavřela všechny své obchody s oblečením poté, co loni v říjnu otevřela velký outlet právě ve městě Wu-chan, odkud se koronavirus rozšířil.

S velkými ztrátami musí počítat letecké společnosti z celého světa, které přerušily spojení s čínskými městy. To se týká i hongkongských aerolinií Cathay Pacific, které zrušily devadesát procent letů do pevninské Číny. V neděli 9. února navíc přestanou létat všechny společnosti do čínských měst i z pražského letiště.

"Samozřejmě záleží na tom, jak dlouho epidemie potrvá. Oproti původním odhadům ale teď předpokládáme, že světová ekonomika v letošním roce zpomalí kvůli koronaviru o 0,2 procenta. Poroste tedy tempem zhruba 3,3 procenta - v případě, že se během prvního čtvrtletí podaří dostat koronavirus pod kontrolu," dodává Tomáš Pfeiler.

Peking ve čtvrtek oznámil, že sníží o polovinu cla, která uvalil na 1717 amerických výrobků a produktů v září v rámci obchodní války s USA. Oficiálně tím čínské vedení reaguje na snížení cel, které učinila směrem k Číně americká strana, a opatření má také zvýšit důvěru v čínskou ekonomiku v době krize způsobené epidemií koronaviru.

