Konzervativce už do voleb 2022 nepovedu, oznámila premiérka Mayová poslancům

Premiérka Theresa Mayová už britské konzervativce do řádných voleb v roce 2022 nepovede. Řekla to podle vyjádření poslanců před takzvaným Výborem 1922 sdružujícím vlivné konzervativní zákonodárce krátce před hlasováním konzervativců o nedůvěře, v němž se rozhodne, zda zůstane v čele strany.

Zopakovala, že pokud by se vyměnil lídr nyní, bylo by to s ohledem na brexit velmi špatně načasované. Úryvky z klíčového projevu Mayové za zavřenými dveřmi citovala mimo jiné agentura Reuters a list The Guardian.

Pokud by Mayová hlasování neustála, musela by rezignovat na funkci šéfky strany a očekávalo by se od ní, že odstoupí i z úřadu premiérky. Podle odhadů médií a agentur Mayová hlasování konzervativních poslanců ustojí.

VIDEO: Změna vedení v Konzervativní straně by nyní ohrozila budoucnost naší země, varuje Mayová