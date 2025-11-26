Zahraničí

Kontroverzní návrh EU proti dětské pornografii prošel, Česko s ním nesouhlasilo

ČTK ČTK
před 55 minutami
Zástupci členských států Evropské unie se ve středu shodli na návrhu, který má řešit šíření materiálů na internetu zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Informovala o tom Rada EU. Česko hlasovalo proti, vadí mu prolamování šifrované komunikace. Nařízení známé pod zkratkou CSAM a přezdívané chat control mělo množství kritiků a dlouho nebyla pro jeho schválení dostatečná podpora.
Evropská unie, ilustrační snímek.
Evropská unie, ilustrační snímek. | Foto: Lukáš Bíba

Pro schválení byla potřeba kvalifikovaná většina a dánské předsednictví v Radě EU se snažilo dosáhnout kompromisu. Návrh nakonec po dlouhých týdnech jednání podpořilo Německo, které bylo dlouho proti. Se schválenou pozicí nyní půjde Rada EU do vyjednávání s Evropským parlamentem.

"Evropská unie zvyšuje své úsilí v boji proti sexuálnímu zneužívání dětí. Zástupci členských států Evropské unie se dohodli na postoji Rady k nařízení o prevenci a boji proti sexuálnímu zneužívání dětí," stojí v prohlášení. Návrh se řešil na dnešním jednání takzvaného Coreperu, tedy velvyslanců zemí unie v Bruselu. Proti hlasovaly kromě Česka i Polsko, Slovensko a Nizozemsko, Itálie se zdržela.

Poté, co bude nový předpis přijat, budou digitální společnosti povinny zabránit šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Příslušné vnitrostátní orgány pak budou mít pravomoc uložit společnostem povinnost odstraňovat obsah a blokovat přístup k němu, nebo - v případě vyhledávačů - vyřazovat výsledky vyhledávání. Nařízení rovněž zřizuje novou agenturu Evropské unie, která bude podporovat členské státy a poskytovatele on-line služeb při provádění normy.

Související

Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

Sex

"Každý rok jsou sdíleny miliony souborů, které zobrazují sexuální zneužívání dětí. A za každým jednotlivým obrázkem a videem se skrývá dítě, které bylo vystaveno nejhoršímu zneužívání. To je naprosto nepřijatelné," uvedl dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard. "Proto jsem rád, že se členské státy konečně dohodly na dalším postupu, který zahrnuje řadu povinností pro poskytovatele komunikačních služeb v boji proti šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí," dodal.

Podle nových pravidel budou poskytovatelé on-line služeb povinni posoudit riziko, že by jejich služby mohly být zneužity k šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí nebo k navazování kontaktů s dětmi za účelem sexuálního zneužívání. Na základě tohoto posouzení budou muset zavést opatření ke snížení tohoto rizika.

Členské státy přitom budou muset určit vnitrostátní orgány, které budou odpovědné za posuzování rizik. Jestliže poskytovatelé on-line služeb nepřijmou potřebná opatření, mohou být vystaveni pokutám.

Odcházející český ministr vnitra Vít Rakušan naposledy v říjnu na jednání v Lucemburku zopakoval, že Česko návrh odmítá. Šíření dětské pornografie je podle něj třeba řešit, nicméně ne prolamováním šifrované komunikace.

Mluvčí Evropské komise Markus Lammert nedávno návrh bránil s tím, že nehovoří o obecném sledování internetové komunikace. Společnosti podle něj budou muset pouze odhalit materiály týkající se sexuálního zneužívání dětí. Nebude existovat nic jako kontrola chatu, zdůraznil Lammert.

"Sexuální zneužívání dětí je hrůzný zločin, který se v posledních letech výrazně rozvinul. Počet hlášení se zvýšil z jednoho milionu v roce 2010 na více než 20 milionů v roce 2024, tedy dvacetkrát," uvedl Lammert na začátku září. Bez schváleného právního rámce podle něj nebude možné s tímto zločinem účinně bojovat. Platnost prozatímního nařízení přitom vyprší v dubnu 2026.

Související

Itálie zpřísňuje přístup k pornu, zasáhne to i firmy z Česka

Sledování porna, ilustrační foto

Prozatímní nařízení umožňuje provozovatelům on-line služeb takzvaně skenovat uživatelský obsah na přítomnost dětské pornografie, nicméně jen dobrovolně. Podle dnešního prohlášení by i nyní projednávané trvalé nařízení fungovalo v tomto ohledu na dobrovolné bázi. Prohledávání obsahu by tedy pro poskytovatele on-line služeb zůstalo jen dobrovolnou aktivitou.

Na základě dnešní dohody může Rada EU zahájit jednání s Evropským parlamentem s cílem dohodnout se na konečném znění nařízení. Evropský parlament má svou pozici schválenou od listopadu 2023.

 
Mohlo by vás zajímat

Ohnivé peklo v Hongkongu. Za rychlé šíření požáru mohla neobvyklá věc

Ohnivé peklo v Hongkongu. Za rychlé šíření požáru mohla neobvyklá věc
1:38

Za koho kope Trumpův vyslanec. Radil Putinovu poradci, uniklé odposlechy šokují

Za koho kope Trumpův vyslanec. Radil Putinovu poradci, uniklé odposlechy šokují
2:05

Rusko souhlasilo s ústupky, oznámil Trump. Putin mezitím vydal dekret o anexi

Rusko souhlasilo s ústupky, oznámil Trump. Putin mezitím vydal dekret o anexi

Jihovýchodní Asii postihly rozsáhlé povodně, vyžádaly si už 50 obětí

Jihovýchodní Asii postihly rozsáhlé povodně, vyžádaly si už 50 obětí
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Evropská unie (EU) Česko návrh porno zneužívání vyhledávač internet omezení

Právě se děje

před 3 minutami
Ohnivé peklo v Hongkongu. Za rychlé šíření požáru mohla neobvyklá věc
1:38

Ohnivé peklo v Hongkongu. Za rychlé šíření požáru mohla neobvyklá věc

Požár, který ve středu zachvátil obytný komplex, v Hongkongu, si vyžádal nejméně čtyři oběti a tři zraněné. Šíření plamenů napomohlo bambusové lešení.
před 21 minutami
Za koho kope Trumpův vyslanec. Radil Putinovu poradci, uniklé odposlechy šokují
2:05

Za koho kope Trumpův vyslanec. Radil Putinovu poradci, uniklé odposlechy šokují

Přepis rozhovorů mezi Stevem Witkoffem a Jurijem Ušakovem zveřejnila v noci na středu Bloomberg.
před 22 minutami
Mezi Prahou a Ústím nad Labem nejezdí vlaky. Spoje se zpožďují o desítky minut

Mezi Prahou a Ústím nad Labem nejezdí vlaky. Spoje se zpožďují o desítky minut

V Roudnici nad Labem nákladní vlak strhl trakční vedení. Provoz na hlavním koridoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Německem v obou směrech stojí.
před 25 minutami
Příležitost dělá zloděje. První záběry z nové lupičské komedie Poberta jsou tu
1:07

Příležitost dělá zloděje. První záběry z nové lupičské komedie Poberta jsou tu

Ve filmu talentovaného režiséra a scenáristy Ondřeje Hudečka se objeví Matyáš Řezníček, Stanislav Majer, Václav Neužil či Denisa Barešová.
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu

Komentář: Trump ohrožuje armádu i občany

před 55 minutami
Kontroverzní návrh EU proti dětské pornografii prošel, Česko s ním nesouhlasilo

Kontroverzní návrh EU proti dětské pornografii prošel, Česko s ním nesouhlasilo

Zástupci členských států EU se ve středu shodli na návrhu, který má řešit šíření materiálů na internetu zobrazujících sexuální zneužívání dětí.
Aktualizováno před 57 minutami
Schick hrdinou, Němci ale řeší i výbuch arogance. Kreativní rýpanec rozbouřil sítě

Schick hrdinou, Němci ale řeší i výbuch arogance. Kreativní rýpanec rozbouřil sítě

Německý fotbal si užívá sladké vítězství. Bayer Leverkusen dokázal na Etihad Stadium potupit domácího giganta Manchester City.
Další zprávy