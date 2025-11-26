Kontroverzní návrh EU proti dětské pornografii prošel, Česko s ním nesouhlasilo

Pro schválení byla potřeba kvalifikovaná většina a dánské předsednictví v Radě EU se snažilo dosáhnout kompromisu. Návrh nakonec po dlouhých týdnech jednání podpořilo Německo, které bylo dlouho proti. Se schválenou pozicí nyní půjde Rada EU do vyjednávání s Evropským parlamentem.
"Evropská unie zvyšuje své úsilí v boji proti sexuálnímu zneužívání dětí. Zástupci členských států Evropské unie se dohodli na postoji Rady k nařízení o prevenci a boji proti sexuálnímu zneužívání dětí," stojí v prohlášení. Návrh se řešil na dnešním jednání takzvaného Coreperu, tedy velvyslanců zemí unie v Bruselu. Proti hlasovaly kromě Česka i Polsko, Slovensko a Nizozemsko, Itálie se zdržela.
Poté, co bude nový předpis přijat, budou digitální společnosti povinny zabránit šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Příslušné vnitrostátní orgány pak budou mít pravomoc uložit společnostem povinnost odstraňovat obsah a blokovat přístup k němu, nebo - v případě vyhledávačů - vyřazovat výsledky vyhledávání. Nařízení rovněž zřizuje novou agenturu Evropské unie, která bude podporovat členské státy a poskytovatele on-line služeb při provádění normy.
"Každý rok jsou sdíleny miliony souborů, které zobrazují sexuální zneužívání dětí. A za každým jednotlivým obrázkem a videem se skrývá dítě, které bylo vystaveno nejhoršímu zneužívání. To je naprosto nepřijatelné," uvedl dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard. "Proto jsem rád, že se členské státy konečně dohodly na dalším postupu, který zahrnuje řadu povinností pro poskytovatele komunikačních služeb v boji proti šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí," dodal.
Podle nových pravidel budou poskytovatelé on-line služeb povinni posoudit riziko, že by jejich služby mohly být zneužity k šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí nebo k navazování kontaktů s dětmi za účelem sexuálního zneužívání. Na základě tohoto posouzení budou muset zavést opatření ke snížení tohoto rizika.
Členské státy přitom budou muset určit vnitrostátní orgány, které budou odpovědné za posuzování rizik. Jestliže poskytovatelé on-line služeb nepřijmou potřebná opatření, mohou být vystaveni pokutám.
Odcházející český ministr vnitra Vít Rakušan naposledy v říjnu na jednání v Lucemburku zopakoval, že Česko návrh odmítá. Šíření dětské pornografie je podle něj třeba řešit, nicméně ne prolamováním šifrované komunikace.
Mluvčí Evropské komise Markus Lammert nedávno návrh bránil s tím, že nehovoří o obecném sledování internetové komunikace. Společnosti podle něj budou muset pouze odhalit materiály týkající se sexuálního zneužívání dětí. Nebude existovat nic jako kontrola chatu, zdůraznil Lammert.
"Sexuální zneužívání dětí je hrůzný zločin, který se v posledních letech výrazně rozvinul. Počet hlášení se zvýšil z jednoho milionu v roce 2010 na více než 20 milionů v roce 2024, tedy dvacetkrát," uvedl Lammert na začátku září. Bez schváleného právního rámce podle něj nebude možné s tímto zločinem účinně bojovat. Platnost prozatímního nařízení přitom vyprší v dubnu 2026.
Prozatímní nařízení umožňuje provozovatelům on-line služeb takzvaně skenovat uživatelský obsah na přítomnost dětské pornografie, nicméně jen dobrovolně. Podle dnešního prohlášení by i nyní projednávané trvalé nařízení fungovalo v tomto ohledu na dobrovolné bázi. Prohledávání obsahu by tedy pro poskytovatele on-line služeb zůstalo jen dobrovolnou aktivitou.
Na základě dnešní dohody může Rada EU zahájit jednání s Evropským parlamentem s cílem dohodnout se na konečném znění nařízení. Evropský parlament má svou pozici schválenou od listopadu 2023.