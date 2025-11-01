Itálie zpřísňuje přístup k pornu, zasáhne to i firmy z Česka

Italský telekomunikační úřad v pátek zveřejnil seznam 48 portálů, kterých se přísnější úprava týká. Čtyři z nich vlastní společnosti se sídlem v České republice.
Uvedené stránky budou pro uživatele nepřístupné, dokud neprokáží plnoletý věk skrze nezávislého ověřitele. Nebude tak již stačit, jak nyní, aby samotní uživatelé prohlásili, že jim je více než 18 let. Pokud portály nezavedou kontrolu věku skrze třetí nezávislý subjekt, bude jim hrozit pokuta až 250 000 eur (šest milionů korun). Na seznamu jsou i známé mezinárodní portály Pornhub či Onlyfans.
Italská vláda opatření zdůvodňuje vůlí více chránit děti před pornografickými obsahy na internetu. Kontrolu věku zpřísnily nedávno i další evropské země, například Francie. V létě pak Evropská komise oznámila zprovoznění nového softwaru pro ověřování věku, jehož používání bude testováno v několika členských zemích.