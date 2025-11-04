Zahraničí

Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

ČTK ČTK
před 30 minutami
Británie v rámci úsilí vlády bojovat proti násilí na ženách a dívkách zakáže online pornografii zobrazující škrcení. Držení a zveřejňování podobných materiálů se stane trestným činem podle dodatku k návrhu zákona o kriminalitě a policii, který nyní projednává parlament, píší britská média.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Thinkstock

Krok následuje po nezávislém posudku, podle kterého pornografie přispěla k tomu, že se škrcení stalo sexuální normou, a to zejména u mladých lidí.

Podle nového zákazu prosazovaného vládou budou mít pornografické webové stránky a platformy zákonnou povinnost zajistit, že uživatelé v Británii podobný obsah neuvidí. Pokud nepřijmou opatření k odstranění tohoto obsahu, bude jim hrozit pokuta až 18 milionů liber (498,6 milionu Kč) od britského úřadu pro regulaci mediálního trhu Ofcom.

Nezávislý posudek vydaný v únoru, který zákaz pornografie zobrazující škrcení doporučuje, na žádost někdejšího premiéra Rishiho Sunaka vypracovala konzervativní členka Sněmovny lordů baronka Gabby Bertinová.

Související

Danit sex? V Česku se událo přelomové rozhodnutí, prostitutka se nevzdává

prostituce

Výzkum ukazuje, že škrcení nikdy není bezpečnou praktikou, a to navzdory rozšířenému přesvědčení, že může být prováděno bezpečně, píše deník The Guardian. I když škrcení často nezanechá viditelná zranění, nedostatek přísunu kyslíku, byť jen na malou chvíli, způsobuje změny v křehkých strukturách mozku.

Řada studií ukazuje mozkové změny u žen, které byly během sexu opakovaně škrceny, a to včetně známek poškození mozku a narušení mozkových hemisfér, které je spojeno s depresí a úzkostí, píše list.

"Tato vláda nebude nečinně přihlížet, zatímco jsou ženy na internetu zneužívány a stávají se oběťmi násilné pornografie, která normalizuje ubližování. Vysíláme silné poselství, že nebezpečné a sexistické chování nebude tolerováno," uvedla ministryně pro oběti a boj proti násilí na ženách a dívkách Alex Daviesová-Jonesová.

Související

Itálie zpřísňuje přístup k pornu, zasáhne to i firmy z Česka

Sledování porna, ilustrační foto

Krok vlády rovněž následuje po posudku vypracovaném na žádost vlády z roku 2020, který poukázal na "podstatné důkazy o souvislosti mezi sledováním pornografie a škodlivými sexuálními postoji a chováním vůči ženám".

Škrcení a dušení se v Británii stalo trestným činem v rámci zákona o domácím násilí z roku 2021 v reakci na znepokojení z toho, že pachatelé často unikají trestu, protože škrcení mnohdy nezanechává fyzické stopy.

 
Mohlo by vás zajímat

Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Německo příští rok navýší pomoc Ukrajině o tři miliardy eur

Německo příští rok navýší pomoc Ukrajině o tři miliardy eur

"Příští ruskou stíhačku by Evropa měla sundat." Historik řekl, co zastaví Putina

"Příští ruskou stíhačku by Evropa měla sundat." Historik řekl, co zastaví Putina
0:42
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Velká Británie porno škrcení domácí násilí

Právě se děje

před 3 minutami
Movember je tu. Jak se vyhnout tichému zabijáku a kdo má nárok na screening

Movember je tu. Jak se vyhnout tichému zabijáku a kdo má nárok na screening

Movember
před 17 minutami
Slavia - Arsenal. Proti rozjetým "Kanonýrům" nastoupí i Sanyang nebo Zafeiris

ŽIVĚ
Slavia - Arsenal. Proti rozjetým "Kanonýrům" nastoupí i Sanyang nebo Zafeiris

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Arsenalem Londýn.
před 24 minutami
Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

Ministři uvádějí, že navrhovaná opatření mají chránit demokratické instituce, odpůrci zákona ale varují, že by mohl omezit právo na protest.
před 30 minutami
Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

Krok následuje po nezávislém posudku, podle kterého pornografie přispěla k tomu, že se škrcení stalo sexuální normou, a to zejména u mladých lidí.
Aktualizováno před 41 minutami
Pospíšil nechce vést TOP 09, kandidovat bude jen na místopředsedu. Přednost má rodina

ŽIVĚ
Pospíšil nechce vést TOP 09, kandidovat bude jen na místopředsedu. Přednost má rodina

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 43 minutami
Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Rozšíření Evropské unie v následujících letech je realistickou možností a Černá Hora je nejpokročilejším kandidátem na vstup do nynější sedmadvacítky.
před 47 minutami
Pražský podzim nezní jen strunami, ale i masivní elektronikou a povznášejícím jazzem

Pražský podzim nezní jen strunami, ale i masivní elektronikou a povznášejícím jazzem

Festival Prague Sounds, který v roce 1996 začal jako Struny podzimu, nabízí hned několik jmen, jež právě nyní hýbou globální hudební scénou.
Další zprávy