Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

Krok následuje po nezávislém posudku, podle kterého pornografie přispěla k tomu, že se škrcení stalo sexuální normou, a to zejména u mladých lidí.
Podle nového zákazu prosazovaného vládou budou mít pornografické webové stránky a platformy zákonnou povinnost zajistit, že uživatelé v Británii podobný obsah neuvidí. Pokud nepřijmou opatření k odstranění tohoto obsahu, bude jim hrozit pokuta až 18 milionů liber (498,6 milionu Kč) od britského úřadu pro regulaci mediálního trhu Ofcom.
Nezávislý posudek vydaný v únoru, který zákaz pornografie zobrazující škrcení doporučuje, na žádost někdejšího premiéra Rishiho Sunaka vypracovala konzervativní členka Sněmovny lordů baronka Gabby Bertinová.
Výzkum ukazuje, že škrcení nikdy není bezpečnou praktikou, a to navzdory rozšířenému přesvědčení, že může být prováděno bezpečně, píše deník The Guardian. I když škrcení často nezanechá viditelná zranění, nedostatek přísunu kyslíku, byť jen na malou chvíli, způsobuje změny v křehkých strukturách mozku.
Řada studií ukazuje mozkové změny u žen, které byly během sexu opakovaně škrceny, a to včetně známek poškození mozku a narušení mozkových hemisfér, které je spojeno s depresí a úzkostí, píše list.
"Tato vláda nebude nečinně přihlížet, zatímco jsou ženy na internetu zneužívány a stávají se oběťmi násilné pornografie, která normalizuje ubližování. Vysíláme silné poselství, že nebezpečné a sexistické chování nebude tolerováno," uvedla ministryně pro oběti a boj proti násilí na ženách a dívkách Alex Daviesová-Jonesová.
Krok vlády rovněž následuje po posudku vypracovaném na žádost vlády z roku 2020, který poukázal na "podstatné důkazy o souvislosti mezi sledováním pornografie a škodlivými sexuálními postoji a chováním vůči ženám".
Škrcení a dušení se v Británii stalo trestným činem v rámci zákona o domácím násilí z roku 2021 v reakci na znepokojení z toho, že pachatelé často unikají trestu, protože škrcení mnohdy nezanechává fyzické stopy.