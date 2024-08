USA by mohly zastavit stíhání Madura. Chtějí ho tak přimět k odchodu z úřadu

Spojené státy by mohly zastavit stíhání venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, aby ho přiměly k odchodu z funkce. Napsal to americký deník The Wall Street Journal na základě informací ze tří zdrojů z americké administrativy.

Washington již oznámil, že podle jeho poznatků červencové volby vyhrál kandidát opozice Edmundo González Urrutia. Venezuelské vládní úřady přisoudily vítězství Madurovi. Jsou však pod tlakem ze zahraničí, aby zveřejnily úplné a detailní výsledky.

Maduro od roku 2020 čelí v USA obvinění, že je jedním z vůdců drogové organizace Cartel de los Soles, která se zabývá pašováním kokainu do Spojených států. Soud v New Yorku tak autoritářského prezidenta stíhá kvůli údajnému "narkoterorismu". Spojené státy neuznávají Madura po volbách z roku 2018 za prezidenta a americká justice vypsala odměnu 15 milionů dolarů za informace, které by vedly k jeho zadržení.

V jednáních o patové situaci, kdy se k vítězství ve volbách hlásí Maduro i opozice, Spojené státy daly najevo, že by mohly zastavit stíhání Madura i dalších vysokých představitelů jeho vlády, napsal v neděli list The Wall Street Journal s odkazem na tři zdroje. Podle dalšího zdroje by se Washington mohl zavázat k tomu, že nebude usilovat o Madurovo vydání. Krok by měl ulehčit odchod Madura z funkce, až mu skončí v lednu jeho druhý prezidentský mandát.

Venezuelské úřady tvrdí, že v červencových prezidentských volbách zvítězil Maduro. Nezveřejnily ale kompletní a detailní výsledky. Opozice prohlašuje, že podle záznamů, které sesbírala z volebních místností, vyhrál její kandidát González. Pořádá kvůli tomu demonstrace, při kterých bylo zadrženo přes 2200 lidí a více než 20 lidí zemřelo. Opoziční vůdkyně María Corina Machadová vyzvala na konci minulého týdne vládu k jednání o převodu moci.

Spojené státy či Argentina již uvedly, že uznávají Gonzálezovo vítězství. Čína či Rusko naopak gratulovaly k výhře Madurovi. Evropská unie a řada latinskoamerických zemí, včetně těch vedených levicovými vládami, vyzývají Caracas ke zveřejnění kompletních, transparentních a detailních výsledků a zatím se nevyjádřily, kdo byl podle nich zvolen novým venezuelským prezidentem.

