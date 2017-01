Končící šéf americké diplomacie Kerry vyzval budoucí vládu, aby stavěla na Obamově odkazu

AKTUALIZOVÁNO před 20 minutami

Odcházející šéf americké diplomacie John Kerry ve čtvrtek vyzval budoucí vládu USA, aby "přijala za svou tvořivou diplomacii a angažovanost v mezinárodních záležitostech". Vláda Donalda Trumpa by podle Kerryho měla stavět na odkazu Baracka Obamy, pokud jde o boj s Islámským státem, zachování jaderné smlouvy s Íránem, podporu evropských spojenců a o tlaku na Rusko kvůli invazi na Ukrajinu. Obamův odkaz Kerry obhajoval i v článku pro The New York Times. "Doufám, že neklid, který je stále patrný ve světě, nezamlží výjimečné úspěchy, jichž diplomacie za Obamy dosáhla, nebo že tento neklid nezpůsobí konec politiky, která dobře sloužila naší zemi," uvedl ministr.

autor: ČTK