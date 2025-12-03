Poptávka po kokainu v evropských městech roste. Drogové gangy z Jižní Ameriky hledají různé způsoby, jak tam dopravit tuny vysoce návykové látky. Využívají k tomu letadla, nákladní lodě nebo malé ponorky.
Klíčovou úlohu v celém řetězci hraje Venezuela, kterou pašeráci využívají kvůli strategické poloze hned vedle Kolumbie. V posledních letech jim v tom také pomáhají afričtí džihádisté. Právě přes Afriku totiž putuje velká část kokainu určená pro Evropu.
"Obchod s kokainem v 80. letech není stejný jako ten, který známe dnes," vysvětluje Jesus Romero, bývalý důstojník americké vojenské rozvědky, pro deník Wall Street Journal. "Dnes existují přímé vazby na teroristické organizace, které tím získávají prostředky."
Kolumbijský kokain tak často putuje přes oblast západní Afriky a Sahelu. Jedna z pašeráckých cest vede přes Mali, kde výnosy z pašování financují fungování místní pobočky al-Káidy. Drogy pak pokračují přes Saharu do Maroka nebo Libye a přes Středozemní moře dále do Evropy.
Rostoucí drogový byznys pro džihádisty
Zpočátku byli islámští džihádisté spíše nepřímými beneficienty obchodu s drogami. Vybírali cla za průjezd nákladních automobilů nebo si od pašeráků nechávali platit výpalné.
V posledních letech se ale islámští radikálové podle odborníků do obchodu s kokainem zapojují napřímo. Objevují se důkazy o tom, že tím v oblasti západní Afriky financují svůj teror proti místním obyvatelům a vládám jednotlivých států.
"Nejhorší možný scénář je ten, ve kterém jsou organizace jako al-Káida a Islámský stát v Iráku financovány jedním z největších drogových trhů na světě," píše americký think-tank The Atlantic Council.
Podle něj je region Severní Afriky a Sahelu pro pašeráky ideální. Místní vlády jsou totiž zkorumpované a státy často velmi nestabilní. V některých, třeba v Mali nebo Nigeru, v posledních letech došlo k vojenským převratům. Region je navíc málo obydlený a místní bezpečnostní složky nemají často kontrolu nad celým územím.
Evropa hlásí tuny zabaveného kokainu
Větší výskyt zabavených drog přímo z Venezuely nebo Afriky potvrzují také evropské státy.
Například Španělsko v minulých týdnech zadrželo třináct členů venezuelského gangu Tren de Aragua, který v lednu označil americký prezident Donald Trump za teroristickou organizaci.
Tuny zabaveného kokainu z lodí nebo improvizovaných ponorek hlásí kromě Španělska také Portugalsko. V subsaharské Africe ale evropské státy zasahovat nemohou. Vliv Evropy tam navíc v posledních letech vystřídalo Rusko.
Z Venezuely do Afriky aspoň jednou týdně
Dvě malá letadla startují v džungli z venezuelské provincie Apure. Ta leží přímo na hranicích se sousední Kolumbií, odkud pochází většina světové produkce kokainu. Obě letadla mají jasný cíl, dostat tuny kokainu do bohatých evropských měst.
Mezipřistání je v západní Africe, kde do hry vstupují džihádistické skupiny, píše americký deník The Wall Street Journal. Právě teroristé, jako třeba al-Káida, poslední dobou díky obchodu s kokainem bohatnou.
První letoun přistává v malé africké zemi Guinea-Bissau. Tam jej rovnou na letišti zastaví místní policie a zabaví rekordních 2,6 tuny kokainu. Druhé letadlo míří do Burkiny Faso, kterou poslední roky pustoší islamističtí rebelové. Právě jejich úkolem je přebrat zásilku drog, které směřují do Evropy.
Takový příběh, který se podle The Wall Street Journal odehrál před rokem, zdaleka není ojedinělý. Z Venezuely do Afriky totiž pašeráci létají nejméně jednou týdně. Podle serveru InSight Crime letí s vypnutými transpondéry, aby je nemohly bezpečnostní složky sledovat, nebo rovnou podplatí zaměstnance letiště.