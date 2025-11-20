Nejbrutálnější válka na světě není na Ukrajině. Evropě se její přístup může vymstít

Podle hosta Zuzany Tvarůžkové zřejmě Evropa zaměřuje svou pozornost jinam i proto, že v souvislosti se Súdánem nehrozí výrazné riziko migrační vlny směřující na starý kontinent. "Vzdálenosti jsou pro zasažené obyvatelstvo příliš velké a Sahara v tomto ohledu působí jako bariéra."
Západ sice často tlačí na demokratizaci a řešení konfliktů, jakmile ale dojde k nějakému průšvihu, stáhne se nebo se přikloní na stranu autokratů, hodnotí Doboš. Aktuální průzkumy veřejného mínění v Africe prý ukazují, že většina občanské společnosti dlouhodobě cílí na demokratický model vlády - západní ekonomický a politický model považuje za ideál. Odborník ale varuje, že pokud ze strany Západu nebudou přicházet kroky, které ke zhmotnění tohoto ideálu povedou, můžou se od něj africké společnosti nakonec odklonit.
V přístupu k Africe Evropa prošla třemi fázemi, vysvětluje geograf. Nejprve šlo o tradiční koloniální fázi, kterou pak vystřídala fáze nekoloniální. "A teď se musí naučit jednat s africkými státy jako sobě rovnými, jelikož ty země začínají být víc asertivní. Jsou si vědomy toho, že už nemusí být v pozici někoho, kdo jen vyváží suroviny a mohou si říct o víc, že mají co nabídnout."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:58 Je Súdán v současnosti místem nejbrutálnější války na světě? Jsou přirovnání ke rwandské genocidě přehnaná? Vůči jaké skupině obyvatel je v Súdánu pácháno etnické násilí? Co konkrétně akcelerovalo současný konflikt mezi súdánskou armádou a jednotkami rychlé podpory RSF?
04:58-10:00 Je takový typ konfliktu něčím výjimečný? Dá se říct, která ze stran je brutálnější vůči civilistům? Co ukazují satelitní snímky? Vymyká se něčím míra brutality?
10:00-15:14 Odehrává se v důsledku války v Súdánu velká vlna migrace? V jakém stavu je dnes v Súdánu státní aparát, instituce a zdravotní systém? Jak se boj o Súdán promítá do mocenských zájmů okolních států a zahraničních spojenců obou stran konfliktu? Jakou roli sehrávají Turecko nebo Saúdská Arábie a jak velký vliv má Rusko?
15:14-21:00 Proč by měla válka v Súdánu zajímat Evropany? Může kombinace konfliktu o zdroje, klimatické změny a demografického vývoje v Africe v budoucnu citelně zasáhnout Evropu?
21:00-25:08 Jak strategické je pro Evropu a Česko užší ekonomické propojení s africkými státy? Získávají v Africe větší vliv než Evropa státy, jako jsou Čína, Indie nebo Rusko?
25:08-30:42 Proč není správné vnímat Afriku jako homogenní celek? V čem je nejviditelnější posun v zemích jako je Nigérie, Ghana, Keňa nebo Jihoafrická republika? Proč už neplatí zjednodušující nálepka "Afrika = bída, hlad a války" a kde je nejvíc vidět rostoucí prosperita a úspěch afrických států? Měl by být klidnější vývoj a větší prosperita v Africe v zájmu Evropy?