Belgie se stává narkostátem, napsal v anonymním dopise antverpský soudce

před 3 hodinami
Kvůli obchodu s drogami se z Belgie stává narkostát, uvedl v anonymním dopise antverpský vyšetřující soudce. Podle něj kriminalita spojená s narkotiky ohrožuje právní stát. V dopise zveřejněném v pondělí na oficiálních webových stránkách belgických soudů požádal federální vládu o pomoc, informovala agentura Belga.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

"To, co se děje v našem resortu i mimo něj, již není klasickým problémem kriminality. Čelíme organizované hrozbě, která podkopává naše instituce," stojí v dopise. Belgická komisařka odpovědná za drogovou kriminalitu Ine Van Wymerschová podle autora uvedla, že proměna v narkostát už začala a zástupci justice tento názor sdílí.

Narkostát podle soudce charakterizuje nelegální ekonomika, korupce a násilí, což jsou prvky, s nimiž se belgický systém setkává stále častěji. "Rozsáhlé mafiánské struktury se v Belgii pevně zakořenily a staly se paralelní mocí, která ohrožuje nejen policii, ale i soudnictví," napsal.

Autor dopisu, který se sám musel čtyři měsíce skrývat kvůli výhrůžkám souvisejícím s vyšetřováním drogových kauz, kritizoval nedostatečnou podporu ze strany federální vlády. Podle něj chybí adekvátní ochrana nejen jemu, ale i jeho kolegům v obdobné situaci. V dopise vyzval vládu, aby přijala opatření k ochraně soudního systému.

Server Politico napsal, že přes Antverpy, jeden z největších přístavů v Evropě, proudí nelegální narkotika do Belgie i dále na celý kontinent. Belgické hlavní město Brusel se podle média v poslední době potýká se stále častějšími přestřelkami spojenými s obchodem s drogami. Za poslední rok jich podle serveru zaznamenalo město 60.

Belgický ministr vnitra Bernard Quintin v reakci na rostoucí počet násilných incidentů spojených s drogami uvedl, že chce v ulicích Bruselu nasadit vojáky. Dříve v tomto roce také belgická vláda schválila organizační změny v bruselské policii, které mají zefektivnit boj s rostoucím násilím.

 
