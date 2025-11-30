Chystá se Trump napadnout Venezuelu? Vydal mrazivé varování a učinil zásadní krok

Varování připomíná oficiální nařízení, přestože Spojené státy podle mezinárodního práva nemají pravomoc jednostranně uzavírat suverénnímu státu jeho vlastní oblohu.
Trumpova slova okamžitě vyvolala odezvu venezuelské vlády. Ministr zahraničí v Caracasu označil americké varování za "kolonialistickou hrozbu" a "neoprávněnou agresi", která prý překračuje všechny meze mezinárodních norem.
Oficiální důvody vs. neoficiální dopady
Bílý dům tvrdí, že cílem zpřísněných opatření je boj proti pašování drog a snížení migrace mířící přes Venezuelu směrem k americkým hranicím. Realita v terénu je ale složitější.
Americký Federální úřad pro letectví (FAA) už minulý týden upozornil dopravce na zvýšené riziko při přeletech této oblasti, ačkoli přímé lety mezi oběma zeměmi jsou pozastavené od roku 2019. Některé americké aerolinky však venezuelský vzdušný prostor stále využívají jako tranzitní.
Zároveň je zřejmé, že Trump zkouší zvýšit tlak na Madurovu vládu. Prezident v říjnu potvrdil, že schválil operace CIA uvnitř Venezuely, a současně označil tamní vedení za "zahraniční teroristickou organizaci". Tento krok má otevřít Spojeným státům prostor pro rozsáhlejší vojenské operace, včetně případných úderů na venezuelském území.
Vojenský stín nad regionem
Napětí roste i na moři. USA mají v oblasti rozmístěno více než tucet válečných lodí a přibližně 15 tisíc vojáků v rámci operace nazvané "Southern Spear". V minulých týdnech zde při protipašeráckých operacích zemřely desítky lidí.
Ve Washingtonu se zároveň diskutuje o možnosti pozemní intervence. Republikánský senátor Lindsey Graham Trumpův postoj otevřeně vítá a veřejně apeluje na razantnější postup proti "drogovým kalifátům" v regionu.
Venezuelský prezident Maduro se snaží vystupovat jako vůdce schopný zemi ubránit. Před dvěma týdny masivně mobilizoval ozbrojené složky a vyzval je k "neochvějné připravenosti". Podobný tón používá dlouhodobě.
Ačkoli Trump před časem přerušil veškeré oficiální rozhovory, v zákulisí obě strany s pomocí prostředníků komunikují. Podle The New York Times a dalších amerických médií spolu Trump a Maduro minulý týden dokonce telefonovali. Vláda USA ale trvá na tom, že je ochotna jednat pouze o scénáři, který povede k okamžitému odchodu venezuelského prezidenta.