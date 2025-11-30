Zahraničí

Chystá se Trump napadnout Venezuelu? Vydal mrazivé varování a učinil zásadní krok

Michaela Nováčková
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump tento víkend opět vyostřil rétoriku vůči Venezuele. Ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social vyzval letecké společnosti i jednotlivé piloty, aby považovali vzdušný prostor nad Venezuelou za zcela uzavřený.
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump | Foto: Reuters

Varování připomíná oficiální nařízení, přestože Spojené státy podle mezinárodního práva nemají pravomoc jednostranně uzavírat suverénnímu státu jeho vlastní oblohu. 

Trumpova slova okamžitě vyvolala odezvu venezuelské vlády. Ministr zahraničí v Caracasu označil americké varování za "kolonialistickou hrozbu" a "neoprávněnou agresi", která prý překračuje všechny meze mezinárodních norem.

Oficiální důvody vs. neoficiální dopady

Bílý dům tvrdí, že cílem zpřísněných opatření je boj proti pašování drog a snížení migrace mířící přes Venezuelu směrem k americkým hranicím. Realita v terénu je ale složitější.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) už minulý týden upozornil dopravce na zvýšené riziko při přeletech této oblasti, ačkoli přímé lety mezi oběma zeměmi jsou pozastavené od roku 2019. Některé americké aerolinky však venezuelský vzdušný prostor stále využívají jako tranzitní.

Zároveň je zřejmé, že Trump zkouší zvýšit tlak na Madurovu vládu. Prezident v říjnu potvrdil, že schválil operace CIA uvnitř Venezuely, a současně označil tamní vedení za "zahraniční teroristickou organizaci". Tento krok má otevřít Spojeným státům prostor pro rozsáhlejší vojenské operace, včetně případných úderů na venezuelském území. 

Vojenský stín nad regionem

Napětí roste i na moři. USA mají v oblasti rozmístěno více než tucet válečných lodí a přibližně 15 tisíc vojáků v rámci operace nazvané "Southern Spear". V minulých týdnech zde při protipašeráckých operacích zemřely desítky lidí.

Ve Washingtonu se zároveň diskutuje o možnosti pozemní intervence. Republikánský senátor Lindsey Graham Trumpův postoj otevřeně vítá a veřejně apeluje na razantnější postup proti "drogovým kalifátům" v regionu.

Venezuelský prezident Maduro se snaží vystupovat jako vůdce schopný zemi ubránit. Před dvěma týdny  masivně mobilizoval ozbrojené složky a vyzval je k "neochvějné připravenosti". Podobný tón používá dlouhodobě.

Ačkoli Trump před časem přerušil veškeré oficiální rozhovory, v zákulisí obě strany s pomocí prostředníků komunikují. Podle The New York Times a dalších amerických médií spolu Trump a Maduro minulý týden dokonce telefonovali. Vláda USA ale trvá na tom, že je ochotna jednat pouze o scénáři, který povede k okamžitému odchodu venezuelského prezidenta.

 
zahraničí USA Donald Trump Venezuela Nicolás Maduro vzdušný prostor

