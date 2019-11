Kočner mluvil na další nahrávce o Ficovi: Když budu mít klid, zůstane premiérem

Slovenský podnikatel Marian Kočner se před čtyřmi lety chlubil tím, že mu nyní již bývalý slovenský premiér Robert Fico slíbil "svatý klid" před vyšetřováním jeho kauz. Vyplývá to z nahrávky Kočnerova rozhovoru s jiným podnikatelem, kterou v pondělí zveřejnil list Denník N. Fico tyto informace zatím nekomentoval, dříve pouze přiznal, že se s Kočnerem potkával na společenských akcích.

V současnosti Kočner čelí obvinění v několika případech ekonomické kriminality. Je také obžalován z toho, že si objednal loňskou vraždu novináře Jána Kuciaka, který o jeho podezřelých transakcích psal. Kuciakova vražda vyvolala v zemi politickou krizi, která vyvrcholila demisí Fica z funkce premiéra.

Kočner podle nahrávky tvrdil, že od Fica požadoval svatý klid a že nechce, aby se jeho osobou zabývala prokuratura, policie či daňový úřad. "A on (Fico) mi říká - budeš ho (klid) mít. A já mu říkám - pokud ne, ty nebudeš premiér. A on říká - já to vím," tvrdil Kočner.

Podle listu si nahrávkou Kočner zaznamenal schůzku s podnikatelem Michalem Suchobou, který od něj žádal peníze za to, že finanční správa nebude Kočnera kontrolovat v jedné z daňových kauz.

Suchoba dříve získal zakázky od slovenské finanční správy a Denník N ho označil za přítele někdejšího šéfa finanční správy. Suchoba v reakci tvrdil, že si na rozhovor s Kočnerem ze zmíněné nahrávky nevzpomíná. Zároveň popřel, že by pro někoho na finanční správě vyřizoval věci ohledně daní.

Denník N napsal, že nahrávku zajistila policie v Kočnerova mobilu, ve kterém kriminalisté našli také podnikatelovu komunikaci s politiky a představiteli justice, jež poukázala na korupci ve slovenském soudnictví. Zmíněná komunikace již dříve unikla do médií. Pro provalení aféry například rezignovala jedna soudkyně a několika dalších soudců bylo postaveno mimo službu. O funkce také přišli dva vysocí politici za Ficovu stranu Směr-sociální demokracie a dříve také náměstek generálního prokurátora.