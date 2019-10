Klid zbraní v Sýrii skončí v úterý večer. Západ podporuje teroristy, burcuje Erdogan

Západ se přidal na stranu teroristů, když podporuje syrské Kurdy a kritizuje Turecko za ofenzívu v Sýrii, prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který minulý týden přistoupil na pětidenní zastavení bojů na severu Sýrie. Turecká armáda oznámila, že tento klid zbraní skončí v úterý ve 22:00 tureckého času (21:00 SELČ).

Ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu prohlásil, že pokud se Kurdové do té doby ze stanoveného prostoru nestáhnou, Turecko ofenzívu obnoví.

"Příměří začalo platit ve čtvrtek ve 22:00 (21:00 SELČ), takže končí v úterý ve 22:00 (21:00 SELČ)," sdělil zdroj z turecké armády. Potvrdil, že v první fázi chce Ankara zřídit bezpečnou zónu na syrském území u turecké hranice v délce 120 kilometrů.

To znamená, že Turecko očekává, že právě z tohoto úseku se do konce příměří stáhnou kurdské oddíly YPG, jež Ankara považuje za teroristické. Jsou ale klíčovým členem arabsko-kurdské koalice SDF, která se s velkými ztrátami podílela na boji proti teroristickému Islámskému státu.

Turecká armáda také oznámila, že stahování Kurdů bedlivě sleduje. Zatím zaznamenala, že z oblasti odjeli bojovníci ve 125 autech.

"Když se nestáhnou (Kurdové), naše operace bude obnovena," prohlásil Çavuşoglu. Kurdové podle něj příměří porušili ve 30 případech a turecká armáda na to reagovala odvetou.

Ankara ofenzívu zahájila 9. října, když USA ohlásily stažení svých vojáků, jež byli spojenci SDF, ze severu Sýrie. Americký odsun pokračuje, přičemž USA zvažují, že část vojáků ponechají poblíž ropných polí na východě Sýrie.

Více detailů budoucího uspořádání na syrsko-turecké hranici by mohlo být známo po úterním Erdoganově jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Erdogan dnes v prudkém výpadu obvinil Západ, že se kritikou turecké ofenzívy spojuje s teroristy. Týká se to podle něj Severoatlantické aliance i Evropské unie. "Celý Západ se postavil po bok teroristům a útočí na nás. Týká se to NATO a zemí Evropské unie, všech," řekl.

V minulých dnech Ankara na kritiku turecké ofenzívy reagovala slovy, že coby člen aliance očekává od NATO podporu. "Já myslel, že jste proti terorismu. Kdy jste se připojili k teroristům? Staly se snad YPG členy NATO, aniž jsem o tom byl informován?" ptal se nyní ironicky Erdogan.