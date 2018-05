Severní Korea za účasti zahraničních novinářů odpálila své hlavní jaderné testovací středisko

Novináři byli svědky série explozí, které po několik hodin otřásaly jadernou testovací lokalitou u obce Pchunggje, jež se nachází v hornaté, řídce osídlené oblasti na severovýchodě KLDR.

Pchjongjang - Severní Korea ve čtvrtek oznámila, že zcela zlikvidovala své hlavní jaderné testovací středisko u obce Pchunggje, kde uskutečnila všech šest svých nukleárních zkoušek. Demolici přihlížela skupina zahraničních novinářů, kteří byli svědky série explozí, jež zničily podzemní tunely a další zařízení.

"Severní Korea kompletně zlikvidovala jaderné testovací středisko Pchunggje, aby dala jasně najevo, že již nebude pokračovat v jaderných zkouškách," uvedla severokorejská oficiální tisková agentura KCNA. Při likvidaci střediska "byly úplně uzavřeny vchody do tunelů", konstatovala agentura.

Do okolí neunikl žádný radioaktivní materiál ani nebyly při operaci zaznamenány žádné jiné negativní dopady na okolní prostředí, informovala KCNA.

Podle agentury AP a dalších médií, která měla na místě své reportéry, exploze několik hodin otřásaly zmíněnou jadernou testovací lokalitou v hornaté, řídce osídlené oblasti na severovýchodě KLDR.

Výbuchy se zaměřily na tři tunely vedoucí do podzemního testovacího zařízení a na řadu pozorovacích věží a dalších budov v jejich okolí, uvedla AP. Vstupy do tunelů se při explozích zhroutily.

Plán na likvidaci střediska oznámil severokorejský vůdce Kim Čong-un jako vstřícné gesto před summitem s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který by se měl uskutečnit 12. června v Singapuru. KLDR se ale dočkala kritiky za to, že k demolici nepřizvala mezinárodní inspektory. Zničení střediska mohli přihlížet novináři z Číny, Británie, Ruska, Spojených států a Jižní Koreje.

V jaderném testovacím středisku u obce Pchunggje uskutečnila Severní Korea všech šest svých nukleárních zkoušek. Čínští vědci nedávno uvedli, že středisko se po poslední jaderné zkoušce stalo zřejmě nepoužitelným, neboť část podzemního areálu se po výbuchu propadla.

Severní Korea označuje čtvrteční likvidaci testovacího střediska za potvrzení svého závazku ukončit zkoušky jaderných zbraní. Experti ale upozorňují, že pro Kima by zřejmě nebyl problém zkušební lokalitu obnovit, pokud by chtěl atomové zbraně znovu testovat. Spojené státy proto na KLDR naléhají, aby provedla významnější, nezvratné kroky, které by potvrdily vůli Pchjongjangu vzdát se jaderných zbraní.