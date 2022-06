Největší severokorejský test balistických raket, KLDR do moře vypálila osm střel

Severní Korea uskutečnila svůj patrně dosud největší raketový test a vystřelila do moře u svého východního pobřeží osm balistických střel krátkého doletu. Uvedla to jihokorejská armáda. Vypálení několika severokorejských raket potvrdila i japonská vláda. Podle Tokia rakety dopadly do Japonského moře, napsala agentura Kjódó.

Podle jihokorejské armády KLDR odpálila rakety z oblasti Sunan poblíž hlavního města Pchjongjangu a střely letěly do vzdálenosti 110 až 600 kilometrů ve výšce od 25 do 90 kilometrů. Tokio uvedlo, že rakety dopadly do moře mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska, která se rozkládá do 200 námořních mil, tedy 370 kilometrů od pobřeží. Raketový test KLDR provedla den poté, co ze Soulu odcestoval speciální americký vyslanec Sung Kim, informovala agentura Reuters. Ten jednal se svými jihokorejskými a japonskými protějšky o aktivitách Severní Koreje. V sobotu také skončilo společné cvičení námořních sil USA a Jižní Koreje. Třídenních manévrů se zúčastnila i americká letadlová loď Ronald Reagan, informovala agentura Reuters. Letadlová loď se cvičení podle agentury zúčastnila poprvé po více než čtyřech letech. Jihokorejský prezident Jun Sok-jol v reakci na test svolal schůzi národní bezpečnostní rady a nařídil "rozšířené odstrašování Jižní Koreou a Spojenými státy a pokračující posilování spojených obranných pozic". Související Soudruzi, pijte čaj. KLDR tváří v tvář covidu sází na tradiční medicínu, pomoc odmítá Bezpečnostní rada dospěla k závěru, že odpálení raket bylo severokorejskou "zkouškou a výzvou" vůči bezpečnostní připravenosti nové jihokorejské administrativy, která se ujala funkcí minulý měsíc, uvedla prezidentská kancelář. Jihokorejské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jeho zvláštní zmocněnec pro záležitosti míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově o provokaci hovořil se Sung Kimem a telefonicky mluvil také se svým japonským protějškem. Japonský ministr obrany Nobuo Kiši řekl, že KLDR odpálila několik střel a že takový krok nelze tolerovat. Nejméně jedna raketa podle něj měla proměnlivou dráhu, což naznačuje, že by mohla manévrovat, aby se vyhnula sestřelení protiraketovou obranou. Ukázka síly Michael Duitsman ze Střediska Jamese Martina pro studia nešíření jaderných zbraní (CNS) řekl, že dnešní test byl pravděpodobně největší jednotlivou raketovou zkouškou, jakou kdy KLDR podnikla. Velké množství střel podle něj ukazuje, že šlo spíše o cvičení či ukázku síly než o testování nové technologie. Severní Korea letos uskutečnila už 18 raketových testů, uvedla agentura AP. Podle expertů se země také připravuje na svůj první jaderný test od září 2017. Raketové i jaderné testy KLDR zakazují rezoluce OSN. Na konci května USA v Radě bezpečnosti OSN navrhly zpřísněné sankce proti Pchjongjangu, návrh ale vetovaly Rusko a Čína. Předchozí raketový test KLDR uskutečnila na konci května, krátce po návštěvě amerického prezidenta Joea Bidena v oblasti. Tehdy Severní Korea podle analytiků odpálila i jednu mezikontinentální balistickou střelu Hwasong-17, která patří k nejmodernějším zbraním severokorejské armády.