Kim Čong-un měl podstoupit operaci. Jižní Korea zprávy o jeho vážném stavu popřela

Jihokorejská vláda v úterý popřela zprávy o tom, že by byl severokorejský vůdce Kim Čong-un ve vážném stavu poté, co podstoupil operaci. Podle Reuters to uvedla agentura Jonhap s odkazem na vládního činitele. S informací o Kimově podlomeném zdraví původně přišla televize CNN jež se odvolávala na nejmenovaný zdroj z americké vlády. KLDR ani úřady USA se k záležitosti zatím oficiálně nevyjádřily.

Spekulace o Kimově zdravotním stavu vypukly již v polovině dubna, kdy se 36letý autoritářský vůdce výjimečně a bez vysvětlení neobjevil na oslavách narozenin svého dědečka a zakladatele KLDR Kim Ir-sena. Naposledy byl na veřejnosti spatřen o čtyři dny dříve na jednání vlády. Webový portál Daily NK, který údajně získává informace od severokorejských přeběhlíků, napsal s odkazem na své zdroje, že se Kim zotavuje po "kardiovaskulárním chirurgickém zákroku". Vůdcovo zdraví je podle portálu podlomené kvůli tomu, že má nadváhu, kouří a je přepracovaný. Jihokorejské ministerstvo sjednocení, které má na starosti vztahy mezi oběma zeměmi na Korejském poloostrově, již dříve uvedlo, že informace CNN a Daily NK nemůže potvrdit. Ve stejném duchu se vyjádřila také kancelář jihokorejského prezidenta, podle níž se v KLDR neděje nic neobvyklého. Zahraniční kancelář čínské komunistické strany Reuters rovněž sdělila, že nemá informace o tom, že by byl Kim Čong-un vážně nemocný. Čína je nejbližším mezinárodním spojencem KLDR. Související KLDR odpálila několik střel do moře, letos jde už o pátý podobný test Vypálení raket na oslavu narozenin Severní Korea v posledních týdnech vypálila několik raket krátkého doletu. Podle analytiků se jednalo rovněž o součást oslav Kim Ir-senových narozenin. Kim Čong-un však vojenské testy výjimečně nepozoroval a ani se o nich nezmínila státní televize. KLDR přísně kontroluje veškeré informace, jež se týkají jejího vůdce, kolem něhož v zemi panuje velice silný kult osobnosti. Pozorovatelé se proto musí spoléhat buď na indicie ze státní propagandy nebo na zdroje uvnitř režimu. I tajné služby se přitom někdy ohledně událostí v zemi mýlí. Nepřítomnost vůdců na veřejných oslavách často vzbuzuje spekulace o jejich zdraví, které však mnohdy nejsou podložené.