KLDR odpálila několik střel do moře, letos jde už o pátý podobný test

Severní Korea v úterý vypálila několik střel s plochou dráhou letu o krátkém doletu do moře mezi Korejským poloostrovem a Japonskem. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na velení jihokorejské armády. To rovněž uvedlo, že dále sleduje vývoj a spolu s americkými zpravodajskými službami test vyhodnocuje.

Dolet střel se odhaduje na asi 150 kilometrů, dodala agentura TASS s odvoláním na jihokorejská média. KLDR už koncem března otestovala dvě balistické rakety krátkého doletu, které dopadly do oceánu u jejího východního pobřeží. Letos v březnu šlo o čtvrtý podobný raketový test. Severokorejský vůdce Kim Čong-un v závěru loňského roku prohlásil, že KLDR nemá důvod prodlužovat své moratorium na zkoušky jaderných zbraní a raket dlouhého doletu. Postěžoval si na "gangsterské sankce a nátlak" a varoval, že pokud USA nezmění nepřátelskou politiku vůči Pchjongjangu, KLDR bude pokračovat ve vývoji moderních zbraňových systémů. Přislíbil také, že brzy předvede "novou strategickou zbraň".