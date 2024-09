Chátrající ruská chlouba. Kerčský most se rozpadá, další útok Ukrajinců by už neustál

Chlouba Kremlu, která spojila anektovaný Krym s Ruskem, se začíná rozpadat. Oprava Kerčského mostu podle krymských partyzánů nikoho nezajímá.

Video ukazuje následky útoku na Kerčský most (17. 7. 2023) | Video: Reuters

O aktuálním stavu Kerčského mostu, nazývaného také Krymský most, informovala na svém telegramovém účtu vojenská partyzánská skupina Ukrajinců a krymských Tatarů, která operuje z Krymu. Podle ní se most, který v roce 2018 slavnostně otevíral ruský prezident Vladimir Putin, začíná pomalu rozpadat a některé části vypadají, že by se mohly brzy zřítit.

"Kerčský most prožívá své poslední dny," uvedla podle časopisu Newsweek partyzánská skupina Ateš na Telegramu. Své tvrzení na sociální síti doplňuje i fotografiemi z místa.

Devatenáctikilometrový most je pro Rusko strategický kvůli dodávkám na Krym i kvůli vedení války na jihu Ukrajiny. Pro Kyjev naopak představuje symbol ruské agrese, stavbu proto považuje za nelegální a mluví o ní jako o legitimním cíli.

Ukrajinci na něj tak po začátku plnohodnotné ruské invaze už dvakrát zaútočili - v říjnu 2022 a v červenci 2023. Poškozena byla železniční část, používaná k zásobování.

"V důsledku poškození dochází k degradaci konstrukčních prvků mostu, což vede k rozpadu jeho částí," uvedla skupina na Telegramu. "Nikdo stav mostu neřeší, nikdo mu již nevěnuje náležitou pozornost," dodává. Další útok by proto podle nich most už neustál.

O dalším ukrajinském útoku na Kerčský most se přitom mluví už dlouho, letos v dubnu ho zástupci ukrajinské rozvědky označili za "nevyhnutelný". "Uděláme to v první polovině roku 2024," uvedli tehdy.

Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk v červnu ale dodal, že pro Ukrajinu už nejde o bezprostřední cíl, protože kvůli jeho poškození používá Rusko pro přepravu vojenského materiálu spíš trajekty. "Proto tento most již nemá takový taktický a strategický význam," vysvětlil Pletenčuk pro deník The Kyiv Independent.

Rusko přesto zvýšilo ochranu stavby - vybudovalo podvodní bariéry nebo přímo na most postavilo samohybný protiletadlový systém Pancir-S1 jako obranu proti letadlům, střelám i přesně naváděné munici.

Ateš však upozorňuje, že most je přesto víc zranitelný, protože z krymského poloostrova mizí množství protileteckých systémů.

