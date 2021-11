Kdo první najde mimozemský život? Nový teleskop má odhalit energii pohánějící vesmír

Astronomové zkoumají v chilské poušti Atacama jasnou noční oblohu a hledají existenci života na jiných planetách. Zkoumají také takzvanou "temnou energii", záhadnou vesmírnou sílu, o níž se předpokládá, že pohání zrychlující se rozpínání vesmíru. Napomoci by tomu měl i Velký Magellanův dalekohled za 1,8 miliardy dolarů, který se staví na observatoři Las Campanas.

Teleskop, jehož rozlišení bude desetkrát větší než u Hubbleova vesmírného dalekohledu, by měl být uveden do provozu do konce desetiletí. Bude konkurovat dalekohledu Evropské jižní observatoře umístěnému v poušti severněji a třicetimetrovému teleskopu budovanému na Havaji.

"Tato nová generace obřích teleskopů je zaměřena právě na detekci života na jiných planetách a na určení původu temné energie. Je to závod těchto tří skupin o to, komu se to podaří jako prvnímu a kdo učiní první objev. A kdo objeví život na jiné planetě, získá Nobelovu cenu, to vás ujišťuji,“ řekl Leopoldo Infante, ředitel observatoře Las Campanas.