Odjel na Blízký východ a vrátil se jako vyměněný. Kdo je muž, který pobodal Rushdieho

Klidný, tichý a zdvořilý samotář, který se neuměl prát a nikdy se nechoval nijak agresivně, popisují sousedé a přátelé Hadiho Matara. Čtyřiadvacetiletý muž je obviněn z toho, že několikrát pobodal spisovatele Salmana Rushdieho. Jeho matka tvrdí, že před čtyřmi lety vyrazil na Blízký východ, odkud se vrátil úplně proměněný. Nyní už s ním nechce mít nic společného.

Hadi Matar nebyl nijak akademický typ. Pracoval v obchodě s oblečením v americkém New Jersey a během volna se poněkud neúspěšně učil boxovat. "Byl takové klišé samotáře," řekl deníku New York Times Desmond Boyle, který vlastní malou posilovnu, kam Matar chodil trénovat.

Potvrzuje to i Jorge Diaz, který s ním pravidelně trénoval. "Vždycky se velmi izoloval. Pořád jen sám a hrozně potichu," vzpomíná, že když mluvil, spíš šeptal. "Tvářil se, jako by prožíval ten nejsmutnější den v životě. Jenže tak vypadal pořád."

S boxem začal Matar v dubnu. Okamžitě se zapsal na kurzy pro začátečníky, aniž by si je dopředu vyzkoušel. Jeho nadšení pro sport mu však nepomohlo k lepším výsledkům. "Nevypadal nijak agresivně, protože se ani neuměl prát," popisuje Diaz, amatérský boxer, který už asi tři roky pravidelně zápasí.

Přiznává, že se Matarovi snažil dávat rady, jak boxovat. Podle Boyla se ale během 27 lekcí příliš nezlepšil.

Tři dny před útokem na britského spisovatele indického původu se ale zničehonic z kurzů odhlásil. Zrušil si měsíční členství v hodnotě 158 dolarů (asi 3800 korun), díky kterému chodil na lekce i do posilovny. "Řekl, že už nemůže přijít," vzpomíná Rosaria Calabreseová, která se o klub stará.

Chomejní? Skvělý člověk

Jeho známí z boxu jen těžko poznali na fotkách z kulturního Institutu Chautauqua v New Yorku, že policie odvádí v poutech právě Matara. Lidé na místě navíc mluvili o hrubé síle útočníka, který vběhl na pódium dřív, než začal spisovatel přednášet, vrhnul se na něj a stihl ho desetkrát bodnout.

Rushdie po útoku z minulého pátku skončil ve vážném stavu v nemocnici a podle jeho agenta velmi pravděpodobně přijde o oko. Americká FBI, která vede vyšetřování, zatím nezveřejnila motiv útoku.

Spisovatel ale dostával mnoho výhrůžek smrti poté, co v roce 1989 vyšla jeho kniha Satanské verše. Některým muslimům se kniha hrubě nelíbila a označovali ji za urážku islámu. Bývalý íránský duchovní vůdce ajatolláh Rúholláh Chomejní dokonce vyzval ke spisovatelově vraždě. Nyní země jakékoliv zapojení do atentátu odmítá a tvrdí, že si za útok může Rushdie sám.

"Nejvyššího duchovního respektuji. Myslím, že je skvělým člověkem. To je všechno, co k tomu řeknu," uvedl Matar nyní v rozhovoru pro list New York Post, který provedl z vězení. Odmítl, že by byl s íránskou vládou ve spojení. Rushdie podle něj naopak na islám i jeho systém víry útočí.

Útočník na islám

"Skončila jsem s ním. Už mu nemám co říct," prohlásila v krátkém rozhovoru Matarova matka Silvana Fardosová a požádala novináře o soukromí. Spolu se svým bývalým manželem přišli do Spojených států z Libanonu a usadili se v Kalifornii. Po rozpadu vztahu se Matarův otec vrátil do rodné vesnice, zatímco matka se i s třemi dětmi přestěhovala do New Jersey, kde od té doby společně žili.

Hadi Matar se ale podle jejích slov zásadně změnil v roce 2018, kdy vyrazil na cestu po Blízkém východě. Začal se ještě více stranit ostatních a hodně se zabýval islámem. Fardosová po bulvární server Daily Mail popsala, že občas s ní nebo svými sourozenci nemluvil i několik měsíců. Údajně jí dával za vinu, že ho nutila studovat a dávala při výchově malý důraz na víru.

"Nemůžu uvěřit, že by byl něčeho takového schopný," uvedla nyní s tím, že nevěděla, že by se nějak zajímal o knihy Salmana Rushdieho. "Byl velmi tichý, ale všichni ho měli rádi. Jak jsem řekla FBI, nebudu se obtěžovat s ním ještě někdy mluvit. Je zodpovědný za své činy."

Matar v rozhovoru pro New York Post uvedl, že četl několik stran ze Satanských veršů a že se o návštěvě spisovatele v americkém kulturním centru dozvěděl v zimě na Twitteru. Právě tehdy dostal nápad se tam podívat.

S tím, že podobný čin je pro Matara netypický, souhlasí i jeden z jeho přátel, který ho zná od jeho osmi let. Uriel Alberdin s ním vyrůstal v Kalifornii, a i když se rodina odstěhovala, zůstali v kontaktu. "Vůbec to nezní jako on, byl to můj nejlepší přítel," dodává s tím, že v poslední době sice byla jejich komunikace povrchní, ale nikdy nepůsobila zvláštně.

V posledním e-mailu, který tři dny před útokem Matar poslal do posilovny, si Calabreseová všimla něčeho divného. Jeho profilová fotka u zprávy vypadala jinak - byl na ní íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí. Právě jeho předchůdce vyzval k vraždě Rushdieho, který chtěl minulý týden v New Yorku mluvit o tom, jak se Spojené státy staly bezpečným místem pro spisovatele v exilu.