Teror záhadnými obálkami. Ameriku děsí balíčkové bomby, stopy vedou na Floridu

Zásilka s výbušninou poslaná do redakce CNN | Foto: Reuters

Americká policie případ vyšetřuje jako terorismus. V pátek policie na poště na Floridě zajistila podezřelý balíček pro senátora Cory Bookera. Další podezřelé balíčky pak newyorská policie podle Sky News našla na poště.

Washington - Byla středa večer, když bezpečnostní pracovník v sídle produkční společnost Tribeca Productions na Manhattanu sledoval přehled zpráv. Televize zrovna informovala o podezřelých obálkách s výbušnými zařízeními, které přišly hned několika prominentním politikům ve Spojených státech.

Bývalý detektiv newyorské policie si v tu chvíli vzpomněl, že stejnou obálku už přece někde viděl. V práci, když se probíral poštou.

Záhy povolal specialisty na odpalování bomb, kteří ve čtvrtek ráno místního času balíček zneškodnili. Zásilka byla adresovaná hollywoodské hvězdě a vlastníkovi firmy Tribeca Productions Robertu de Nirovi. Herec se tak stal dalším v pořadí, kdo v tomto týdnu obdržel balíček s výbušninou.

Kdo za nebezpečnou poštou stojí? Policie je rozpletení záhady na stopě, konkrétní jména pachatele nebo pachatelů ale zatím nepadla. "Některé z těch balíčků prošly poštou. Některé z nich byly odeslány z Floridy," uvedla v pátek pro televizi Fox News americká ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová.

Tým pyrotechniků za pomoci vycvičených psů v současné době prohledává distribuční centrum pošty ve městě Opa-locka poblíž Miami. Právě ze zdejšího skladu mohlo být několik zásilek posláno.

Příjemce podezřelých zásilek spojuje jedno - jde buď o členy americké Demokratické strany, její podporovatele nebo otevřené kritiky nynějšího republikánského prezidenta Donalda Trumpa. První balíček doputoval v pondělí do newyorské rezidence miliardáře a filantropa maďarského původu George Sorose. V úterý pak čekala obdobná zásilka na bývalou ministryni zahraničí a někdejší uchazečku o post prezidenta Hillary Clintonovou a jejího manžela Billa Clintona.

Ve středu přišla zásilka dalšímu bývalému prezidentovi Baracku Obamovi a jedna zamířila také do budovy společnosti Time Warner na Manhattanu, kde sídlí redakce americké televize CNN. Tato výbušnina byla adresována bývalému řediteli zpravodajské služby CIA Johnu Brennanovi, který pracuje jako analytik pro televize NBC a MSNBC, nikoliv CNN.

Stejný den měl dostat zásilku také bývalý ministr spravedlnosti Eric Holder. Kvůli špatně napsané adrese ale pošta nedorazila. Hned dvě bomby pak měly čekat na členku Sněmovny reprezentantů Maxine Watersovou. Jedna zásilka byla podle ní zachycena v třídírně pošty v Los Angeles, druhá jí byla zaslána do washingtonské kanceláře.

Ve čtvrtek se objevily další dvě zásilky určené bývalému viceprezidentovi Joeovi Bidenovi na poštovních úřadech ve státě Delaware. Tentýž den se jedna zásilka také málem dostala k De Nirovi.

V pátek americká média s odkazem na FBI informovala, že byl zajištěný v pořadí už jedenáctý balíček. Adresátem byl demokratický senátor ze státu New Jersey Cory Booker. Současně policie zkoumá podezřelý balíček na jednom z místních poštovních úřadů, který byl byl podle agentury Reuters určen exřediteli tajných služeb Jamesi Clapperovi a byl adresován newyorské redakci televize CNN, s níž jako komentátor často spolupracuje.

Pachatel chtěl vyvolat strach

Žádná z bomb nevybuchla. Policie se domnívá, že pachatel záměrně poslal takové výbušniny, které vybuchnout nemohly, anebo zařízení vyráběl skutečný amatér. Zásilka zjištěná v poště pro CNN obsahovala také bílý prášek. I ten byl ale neškodný, jak ukázala analýza.

Pyrotechnici se víceméně shodují, že nebezpečné balíčky měly sloužit "jen" k zastrašení. Přesto policisté případ vyšetřují jako terorismus, protože trhavina uvnitř byla ve všech případech skutečná.

Anthony May, který dříve pracoval jako pyrotechnik, pro televizi CNN vysvětlil, že podle dosavadního vyšetřování vypadá, že bombám chyběla klíčová komponenta pro odpálení výbušniny. "Pokud to budu brát z hlediska toho, jak byla bomba vyrobena, potom motivace jedince byla jednoduše šířit strach, vyvolat pocit strachu," myslí si May. Bomby ale budou teprve rozebrány ve specializované laboratoři. Bezpečnostní složky se zaměřují také na shody a odlišnosti v jednotlivých balíčcích.

Policie zatím hovoří spíše o společných znacích, všechny zásilky byly totiž prakticky totožné. Všechny výbušniny byly v obálkách z konopného papíru, které byly opařeny šesticí poštovních známek, a uvnitř se nacházely bublinkové folie. Zásilky také neobsahovaly žádné psaní a měly totožnou zpáteční adresu. Tou bylo bydliště floridské kongresmanky Debbie Wasserman Schultzové. Policie nicméně vyvrátila možnost, že by Schultzová měla s balíčky něco společného.

Varování pro Jimmyho Cartera

Policie žádá o pomoc při pátrání také veřejnost. Vyšetřovatelé varují, aby lidé situaci nepodceňovali a na balíčky, které se jim budou zdát podezřelé, vůbec nesahali. Podle FBI nelze vyloučit, že po USA putují ještě nějaké další nebezpečné zásilky od stejného adresáta.

Jmenovitě pak policie varovala například bývalého demokratického prezidenta USA Jimmyho Cartera.

Pro poštu v USA pracují také inspektoři speciálně trénovaní na to, aby pomocí rentgenového záření rozpoznali podezřelé zásilky. Jeden z těchto inspektorů, Philip Bartlett, ve čtvrtek odpoledne uvedl, že žádný další podezřelý balíček nezaznamenali.

Video: Speciální policejní vůz odvezl jeden z výbušných balíčků nalezených v New Yorku