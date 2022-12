Kauza korupce v europarlamentu: Kailiová přiznala, že nařídila otci ukrýt peníze

Od počátku ledna skončí možnost platit daň z nemovitosti prostřednictvím takzvané daňové složenky, která byla osvobozená od poštovních poplatků. Ti, kdo chtějí daň uhradit hotově, budou muset využít zpoplatněnou poštovní poukázku nebo Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO). Informovala o tom Finanční správa.

Daňová složenka, označovaná také jako poštovní poukázka A - doklad V/DS, fungovala od roku 2016 a umožňovala bezplatné hotovostní platby daní. Finanční správa tyto složenky rozesílala společně s předpisem daně z nemovitosti. Nově bude rozesílat standardní složenky typu A, u kterých musí plátce podle ceníku České pošty při částce do 5000 korun zaplatit poštovní poplatek 49 korun, při částce mezi 5000 a 50 tisíci korunami 57 korun a za každých dalších 10 tisíc korun příplatek sedm korun.

Finanční správa upozorňuje, že k hotovostní platbě je také možné začlenit daň z nemovitosti do služby SIPO. Lidé, kteří o to mají zájem, musí se k této službě musí přihlásit na místně příslušném finančním úřadu do konce ledna.