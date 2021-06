Milovník žen, neplatič daní. Excentrický McAfee žil v luxusu a vařil drogy v džungli

Byl první na světě, kdo přišel s antivirovým programem. Dvakrát ho nominovali na amerického prezidenta. Podle svých slov se stal otcem nejméně 47 dětí a posledních osm let neplatil daně. John McAfee, jehož stejnojmenný antivirový program používá 500 milionů lidí na celém světě, pravděpodobně spáchal ve španělském vězení sebevraždu. Pár hodin poté, co španělské soudy rozhodly, že ho vydají do USA.

John David McAfee sám sebe popsal jako "milovníka žen, dobrodružství a záhad". Známý byl však především pro kontroverze, které ho obklopovaly. McAfee se narodil v roce 1945 ve Velké Británii, brzy se ale s rodiči přestěhoval do Spojených států, kde jeho vývoj ovlivnil násilnický otec. Bil syna i manželku, a když bylo McAfeemu patnáct let, spáchal sebevraždu.

McAfee vystudoval matematiku. Aby získal lepší pracovní příležitosti, vylepšil si podle časopisu Wired životopis o smyšlené pracovní zkušenosti. Díky tomu získal práci ve firmách, jako jsou IBM, Xerox nebo NASA. O pár let později se jeho "štěstí" zlomilo, když propadl drogám k snídani a alkoholu k večeři. Dostal výpověď a opustila ho žena. Začátkem 80. let se přihlásil do anonymních alkoholiků a od té doby byl podle svých slov střízlivý.

Skutečně úspěšným se stal koncem 80. let, když vznikl první počítačový virus a McAfee si uvědomil, jaká příležitost to je. "Musíme něco udělat. Napsat nějaký kód, který by tento virus porazil," cituje britský deník The Guardian slova, která řekl programátorovi, jehož ke spolupráci přizval. Vytvořili tak pod hlavičkou společnosti McAfee Associates program VirusScan. Šlo o vůbec první antivirus na světě.

"Byl to skutečný průkopník, nejen bezpečnostní technolog. Jeho firma byla také jednou z prvních, která distribuovala software přes internet," popsal deníku Steve Morgan z firmy zabývající se internetovou bezpečností, který napsal McAfeeho biografii.

McAfee zbohatl, pořídil si pozemky například na Havaji, měl vlastní letiště v Novém Mexiku. Po finanční krizi v roce 2008 ale téměř všechny své majetky prodal a přestěhoval se do džungle v Belize. Zde měl vlastní laboratoř na výrobu přírodních antibiotik, kterou místní úřady považovaly za výrobnu drog a kvůli které McAfeeho zatkly. V několika bungalovech přebývaly jeho přítelkyně. Těm bylo často pod 18 let. "Moje přítelkyně jsou teenagerky a mám jich více najednou," uvedl v roce 2016.

The things a gun could make women do lol! RT @iFortknox: John McAfee pic.twitter.com/OBGO8iwm — M I K E (@omac_) December 10, 2012

Znovu se policie v Belize pokusila McAfeeho vyslechnout v souvislosti s vraždou jeho souseda. McAfee před ní utekl do sousední Guatemaly, a aby nebyl odveden, předstíral infarkt. Nikdy však obviněn nebyl a policie uvedla, že ho nepovažuje za podezřelého.

Nevěřil v placení daní

Tím však problémy McAfeeho, který byl neúspěšným nominandem Libertariánské strany na amerického prezidenta v letech 2016 a 2020, s policií neskončily. Americké úřady ho obvinily z milionových daňových úniků a podvodu s kryptoměnami. Sám McAfee uvedl, že "daně jsou nelegální". Tím i odůvodňoval, proč v posledních osmi letech nepodal daňové přiznání. Za to byl nakonec v říjnu loňského roku zatčen na letišti ve Španělsku a od té doby přebýval ve vazbě.

Antivirus software pioneer John McAfee is running for president after criminal history http://t.co/v9fXSaNAj8 pic.twitter.com/ZdJsmvXamV — TechCrunch (@TechCrunch) September 9, 2015

Ve středu španělský soud rozhodoval, zda McAfeeho vydá americkým úřadům. On sám byl proti. Třicetiletý trest, který mu v 75 letech hrozil, by znamenal, že stráví zbytek života za mřížemi. "Doufám, že španělské soudy uvidí tuto nespravedlnost. Spojené státy ze mě chtějí udělat odstrašující příklad," řekl podle agentury Reuters soudu.

Soud nakonec rozhodl v jeho neprospěch. O pár hodin později byl McAfee nalezen mrtvý v cele a úřady oznámily, že všechno naznačuje tomu, že šlo o sebevraždu. "Tohle je výsledek krutého systému, který nemá žádný důvod držet tohoto muže ve vězení tak dlouhou dobu," uvedl jeho právník Javier Villalba.

Video: "Když mě vydáte, dostanu v USA doživotí," řekl několik dní před sebevraždou McAfee