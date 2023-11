Čína ji nesnáší. Do voleb na Tchaj-wanu jde diplomatka, která okouzlila Washington

Sama se popisuje jako "kočičí bojovnice", která se stejně jako kočka za roky v domácí i zahraniční politice naučila balancovat mezi stranami s různými názory. Přesto Hsiao Bi-khim, která se tento týden stala kandidátkou na viceprezidentku Tchaj-wanu, jedna velmoc nemůže vystát - Čína.

Od naší zpravodajky na Tchaj-wanu - Přestože se prezidentské volby na ostrově Tchaj-wan v jihovýchodní Asii odehrají už v polovině ledna, kampaně jednotlivých stran zatím nezačaly a volby nebyly tématem ani v hovorech mezi přáteli. To se změnilo minulé pondělí, kdy Demokratická pokroková strana (DPP) oznámila, koho si favorizovaný kandidát na prezidenta William Lai vybral jako svou dvojku.

O post viceprezidentky se bude ucházet dvaapadesátiletá Hsiao Bi-khim, která poslední tři roky zastupovala Tchaj-wan ve Spojených státech. Spolu s ní dostalo ospalé předvolební dění nový impulz a Tchajwanci se opět začali o volby zajímat, shodují se místní, se kterými zpravodajka deníku Aktuálně.cz hovořila.

To potvrzuje i počet novinářů, kteří přišli na její čtvrteční tiskovou konferenci. Na ni Hsiao dorazila za zvuků písně od tchajwanského zpěváka Hsieh Ming-yua, který je známý tím, že zpívá v jazyce původních obyvatel ostrova.

"Rozhodnutí vrátit se ze Spojených států a přidat se do kampaně nebylo jednoduché. Musím přiznat, že jsem měla velké pochyby o tom, jestli se chci vrátit do komplikovaného politického prostředí Tchaj-wanu," přiznává Hsiao, která byla dříve zákonodárkyní. "Nyní jsem ale rozhodnutá a odhodlaná přidat se k Williamu Laiovi a společně vést Tchaj-wan vpřed, bránit naši demokracii a svobodu," dodala. V průzkumu veřejného mínění z minulého týdne dostali kandidáti za DPP důvěru 34 procent dotázaných.

Na sankčním seznamu Číny

Hsiao Bi-khim jako de facto velvyslankyně Tchaj-wanu působila ve Spojených státech, se kterými nemá ostrov oficiální diplomatické vztahy, od roku 2020. Americký deník New York Times ji popsal jako jednu z nejvlivnějších diplomatek v zemi. Vztahy mezi Tchaj-pejí a Washingtonem se za jejího působení zlepšily, došlo k podepsání několika obchodních dohod a americký prezident Joe Biden stvrdil smlouvu na vojenskou pomoc ostrovu. Díky ní obdrží v následujících pěti letech zbraně v hodnotě deseti miliard dolarů.

Za jejího působení v USA se na Tchaj-wan poprvé po 25 letech vydala tehdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Její loňská návštěva však vyvolala negativní reakci komunistické Číny, která ostrov považuje za svoji odtrženou provincii. Peking k Tchaj-wanu vyslal vojenská letadla a zároveň umístil Hsiao na sankční seznam.

"Myslím, že jsme dali najevo, že jsem otevření dialogu a jsme odhodlaní zůstat u současného statu quo," odpověděla na tiskové konferenci na otázku, zda její pozice na sankčním listě neohrozí možné budoucí jednání s pevninskou Čínou. "Válka není možností," reagovala na výhrůžky Pekingu.

Nerozhodná opozice

Hsiao Bi-khim se narodila v srpnu 1971 v Japonsku americké matce a tchajwanskému otci. Rodina se brzy přestěhovala na jih Tchaj-wanu, kde Hsiao vyrostla. Kandidátka na viceprezidentku vystudovala politologii na Kolumbijské univerzitě ve Spojených státech. Deset let působila ve městě Chua-lien na východě ostrova, kde má silnou pozici opoziční strana Kuomintang (KMT), jako zákonodárkyně.

O vyzyvatelích Laie a Hsiao se rozhodlo až minulý pátek. V prezidentské volbě, která se uskuteční 13. ledna, změří síly s dvěma stranami, které jsou obě více nakloněné spolupráci s Pekingem. Za KMT to bude starosta tchajpejské aglomerace Hou Yu-ih, lidovci postaví bývalého starostu hlavního města Ko Wen-jeho.

Do prezidentské volby mohl zasáhnout také miliardář Terry Gou, který je zakladatelem firmy Foxconn, vyrábějící součástky do mobilů iPhone. Ten svůj záměr stát se prezidentem, který by přiblížil Tchaj-wan Číně, oznámil v srpnu. V poslední možný den však svou kandidaturu nestvrdil.

Video: Nancy Pelosiová navštívila Tchaj-wan. Čína kvůli tomu zahájila vojenské cvičení poblíž ostrova (3. 8. 2022)