Kanada zavádí genderově neutrální pasy. Do kolonky pohlaví půjde vyplnit písmeno "X"

před 1 hodinou

Kanada od čtvrtka jako první v Americe umožňuje vydávání genderově neutrálních pasů. Občané Kanady, kteří se necítí být ani ženou, ani mužem, mohou nově při žádosti o pas vyplňovat do kolonky pohlaví písmenko "X". Informoval o tom deník The Guardian. Kanada tak rozšířila zatím krátký seznam zemí, které třetí variantu v úředních dokumentech povolují. "Všichni Kanaďané by se měli bezpečně cítit být sami sebou, žít podle své genderové identity a vyjádřit pohlaví, jaké si vybrali," zdůvodnil minulý týden změnu v dokladech kanadský ministr pro migraci Ahmed Hussen. Podobné genderově neutrální dokumenty zavedly už dříve například Austrálie, Dánsko, Nový Zéland či Pákistán.

