Sebevražedné tanky používají i Ukrajinci. Zbraň odpálil Vasyl, který pracoval v Česku

Ukrajinská média informují o úspěšné akci sebevražedného tanku v Záporožské oblasti. Hrdinou příběhu je Ukrajinec Vasyl Dudynec, který před vypuknutím ruské agrese pracoval několik let v Česku. Dudynec dovezl tank napěchovaný výbušninami na dohled ruských pozic. Ze stroje vyskočil těsně před výbuchem, následná exploze narušila plány okupantů.

Proti ruským jednotkám v Záporoží tank kamikadze nasadila 128. horská útočná brigáda. "Použili jsme tento tank jako novou taktiku. I když tank před nepřátelským opevněním najel na minu, výbuch nastražené munice byl tak silný, že Rusové z těchto pozic naši pěchotu nebudou dále ohrožovat," popsal mluvčí 128. brigády Jaroslav Halas na Facebooku.

Podívejte se, jak v praxi vypadá útok sebevražedným tankem (v tomto případě provedený ruskými okupanty):

1:41 Ruská armáda vyslala sebevražedný tank T-54 s šesti tunami TNT k ukrajinskému zákopu | Video: Twitter/Saint Javelin

Klíčovou roli v této operaci sehrál právě Dudynec, který pracoval dlouhá léta v Česku jako dělník. Do ukrajinské armády se přihlásil začátkem března 2022, den poté, co byla pokřtěna jeho dcera.

"Samozřejmě jsem si uvědomoval, že se nemusím vrátit. Ale kdyby byl tank zasažen a výbušnina vybuchla, znamenalo by to okamžitou smrt. Nebyl by to případ, kdy vám utrhnou ruku nebo nohu a pak se o vás manželka musí starat," řekl Vasyl, který z "trofejního" (získaného od Rusů, pozn. red.) tanku vyskočil pár set metrů před výbuchem a operaci dokončil pomocí dálkového ovládání.

"Raději se vrátím nezraněný, nebo okamžitě zemřu. Proto jsem se přihlásil hned, když mi velitelé řekli o této bojové misi," vysvětlil Vasyl, proč se rozhodl kamikadze tank k ruským pozicím odvézt. Zdůraznil, že do armády vstoupil, aby bojoval proti Rusům. Podle něj je potřeba válku co nejdříve ukončit, aby se všichni mohli vrátit domů a dále vychovávat své děti.

S taktikou sebevražedných tanků jako první v probíhajícím konfliktu přišli Rusové. V červnu došlo prokazatelně minimálně ke dvěma útokům. Experti upozorňují, že jde o zoufalý krok Moskvy reagující na nedostatek střel dlouhého doletu.

Ukrajinci zveřejnili záběry ze sebevražedného dronu. Rusové na nich hledí vstříc smrti (25. 5. 2023):