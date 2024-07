Bývalý astronaut i mladý veterán. Kdo může Harrisovou doprovodit do Bílého domu

Andy Beshear

Kamala Harrisová by mohla kandidovat společně s šestačtyřicetiletým Andym Beshearem, který by se v případě výhry stal viceprezidentem USA. Beshear pochází z politické rodiny, už jeho otec byl guvernérem Kentucky. Stejnou pozici nyní zastává i Beshear, a to ve státě, který je tradičně republikánský. Při prezidentských volbách v roce 2020 zde vyhrál o 25 procent hlasů republikán Donald Trump, který kandiduje i letos.

Beshear je tu přesto populární, stanice CNN o něm mluví jako o jednom z nejoblíbenějších guvernérů. Místní si ho zvolili už podruhé, kdy kromě měst získal také podporu venkovských oblastí, kde pro něj v prvním volebním období nehlasovaly, uvádí americký deník The New York Times.

Beshear přinesl do Kentucky nové pracovní příležitosti, podporuje veřejné vzdělání a rozšířil přístup ke zdravotní péči. Zároveň vetoval zákaz potratů a zákaz převýchovy transgender mladých, v obou případech byl ale přehlasován.