Biden si vybral za ministra dopravy někdejšího soupeře z primárek Petea Buttigiege

Budoucí americký prezident Joe Biden v úterý oznámil, že do pozice ministra dopravy ve své nadcházející vládě nominoval svého někdejšího soupeře z demokratických primárek Petea Buttigiege.

Podle zdrojů amerických médií se rovněž chystá do funkce ministryně energetiky navrhnout Jennifer Granholmovou, někdejší guvernérku státu Michigan. Bývalá šéfka americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) Gina McCarthyová by se pak měla stát hlavní koordinátorkou domácích snah o zmírnění klimatických změn.

Osmatřicetiletý Buttigieg sloužil mezi lety 2012 a 2020 jako starosta města South Bend ve státu Indiana. Letos na jaře předvedl nad očekávání dobrý výkon v několika prvních státech, v nichž se bojovalo o demokratickou nominaci na prezidenta. Následně však z klání odstoupil a postavil se za Bidena. Ten pak Buttigiege přirovnal ke svému zemřelému synovi Beauovi, což označil za "největší poctu, kterou mohu udělit jakémukoliv muži či ženě".

Buttigieg se v roce 2015 veřejně přihlásil k homosexualitě, zprávy o jeho nominaci do Bidenovy vlády proto oslavuje řada skupin na podporu práv komunity LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů). Pokud by jej do funkce potvrdil Senát, stal by se prvním otevřeně homosexuálním členem amerického kabinetu v historii USA.

Ministerstvo dopravy zodpovídá za provoz dálnic, letadel, vlaků a dalších prostředků hromadné dopravy, a podle AP bude zřejmě hrát v nastupující administrativě významnou roli.

Biden se totiž zavázal, že nasměruje miliardy dolarů na zlepšení stárnoucí americké infrastruktury a znovu zavede řadu iniciativ, jejichž cílem je snížit produkci skleníkových plynů. Chystá se rovněž zavést povinné nošení roušek ve veřejné dopravě a v letadlech, čímž chce zpomalit šíření koronaviru.

"Pracovní příležitosti, infrastruktura, rovnost a klima, to vše se spojuje na ministerstvu dopravy, kde máme některé z našich nejambicióznějších plánů," uvedl ve vyjádření Biden.

Granholmová sloužila jako generální prokurátorka Michiganu mezi lety 1999 a 2003, načež se stala na dvě volební období první ženou v guvernérském úřade tohoto státu na středozápadě USA. V příští vládě bude mít za úkol uskutečnit Bidenův velmi ambiciózní klimatický plán.

Biden chce Spojené státy odklonit od používání fosilních paliv do roku 2050. Slíbil rovněž, že hned první den v úřadě požádá o návrat USA k pařížské klimatické dohodě, z níž Trump zemi vyvedl, protože ji nepovažoval za výhodnou pro americký průmysl.

Hlavní koordinátorkou domácích kroků na ochranu klimatu by se měla stát exšéfka EPA v administrativě Baracka Obamy McCarthyová. Jejím protějškem v ve funkci bude bývalý ministr zahraničí John Kerry, který má zastupovat klimatické zájmy USA v zahraničí.