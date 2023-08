Jména, e-maily i adresy. Hackeři ukradli data milionů britských voličů

Nezávislý britský úřad pro dohled nad volbami se opakovaně stal terčem hackerského útoku, poprvé v srpnu 2021. Veřejně neznámý pachatel získal přístup k osobním datům všech lidí registrovaných jako voliči mezi lety 2014 a 2022. Volební úřad to v úterý oznámil na svém webu s tím, že na útok upozornila podezřelá aktivita v systému v říjnu 2022.

Osobní data postižená útokem jsou jména, emailové adresy, adresy bydliště, telefonní čísla a případné fotografie, které mohl mít úřad k dispozici. Volební komise v Británii nedohlíží jen na průběh voleb, ale také na stranické příspěvky a financování volebních kampaní.

Lidé, kteří se z bezpečnostních nebo jiných důvodů rozhodli k volbám registrovat mimo centrální evidenci, o osobní data nepřišli, jelikož jejich údaje nebyly uložené na napadeném seznamu, píše web stanice BBC. Takzvaná "anonymní registrace" pro voliče znamená, že jeho údaje nejsou zaneseny do volebního registru ani nejsou uvedeny na dokumentech zaslaných na jeho adresu. Jeho místní volební komise ho při volbách místo toho kontaktuje jiným způsobem.

"Útok neměl dopad na průběh voleb ani nikomu neznemožnil se na nich podílet… podle bezpečnostního posudku britského úřadu pro ochranu osobních údajů únik nepředstavuje pro jednotlivce vysoké riziko. Nicméně v kombinaci s daty, které se o sobě jednotlivci rozhodnou sdílet sami, je možné odvodit vzorce chování a identifikovat konkrétního člověka," uvádí volební úřad v prohlášení.

Bezpečnost a spolehlivost voleb se v západních zemích v posledních letech stala důležitějším tématem poté, co americké úřady zjistily, že Rusko se svými aktivitami snažilo ovlivnit volby ve Spojených státech v roce 2016. V roce 2020 britský parlamentní výbor uvedl, že Rusko ovlivňovalo také referendum o skotské nezávislosti v roce 2014. Otázku možného zneužití osobních údajů pro politickou reklamu nastolily také deníky The Guardian a The New York Times, když v roce 2018 rozpracovaly kauzu sociální sítě Facebook a společnosti Cambridge Analytica, která sesbírala data z až 87 milionů facebookových profilů.

Britský volební úřad závěrem svého prohlášení uvádí, že již přijal kroky k vyššímu zabezpečení před budoucími útoky a zlepšil ochranu držených osobní dat.