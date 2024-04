Psy už nikdo jíst nechce, zní ze Soulu. Restaurace se o zákazu tradice zdráhají bavit

Historické centrum Soulu láká návštěvníky na památky i nákupy luxusního zboží. Část místních sem ale míří za jiným cílem - ochutnat polévku z psího masa. S tímto zážitkem, který stále častěji kritizují i sami Korejci, ale budou mít požitkáři brzy utrum. Zákon ze začátku letošního roku brzy postaví chov psů pro maso mimo zákon.

Od naší asijské zpravodajky - Jednou z atrakcí čtvrti Jongno, dřívějšího centra korejských dynastií, je zastřešené tržiště, které patří k největším v zemi. Ze stánků se linou vůně mořských plodů a září barvy všech druhů ovoce, návštěvníci si mohou osahat všechny typy textilií určených k běžnému nošení i ty používané na dekorace domovů.

O kus dál se nacházejí restaurace, o kterých mnoho zdejších obyvatel neví nebo si jejich existenci v hlavním městě 51milionové země na východě Asie raději nechtějí přiznat. Každý z místních stánkařů ale dokáže poradit, kde se podniky podávající takzvaný bositang, polévku z psího masa, nachází.

V úzké uličce na opačné straně rušné ulice stojí hned dva, jediné, které zůstaly, když okolní restaurace se psím masem začaly v průběhu posledních desetiletí mizet. Stanice CNN uvádí, že mezi lety 2005 a 2014 jich ze Soulu zmizelo až 40 procent. V dalších letech pokles pokračoval. Z přilehlých ulic zmizely i klece se živými psy, jejichž délka života závisela na počtu zákazníků.

Dnes je situace jiná. Přestože konzumace ani chov psů pro maso nejsou zakázané, nespadají do stejného odvětví jako chov hospodářských zvířat. Psí farmy tak nepodléhaly kontrolám a úřady je nijak neregulovaly. Nedostatečná hygienická opatření a špatné podmínky, kde se několik psů velkých ras mačká v malých klecích bez možnosti pohybu, jsou tak běžnou záležitostí. Kromě organizací věnujících se právům zvířat začala na problém upozorňovat i současná první dáma Kim Keon Hee, majitelka šesti psů. Tamní média její kampaň často uvádějí jako důvod, proč letos v lednu zákonodárci jednohlasně odsouhlasili zákaz chovu psů pro maso.

Zákon vstoupí v platnost v roce 2027. Poté budou úřady chov, zabití a prodej psího masa určeného ke konzumaci trestat finanční pokutou ve výši 30 milionů wonů (520 tisíc korun) a až tříletým vězením. Samotná konzumace trestům podléhat nebude. "Cílem tohoto zákona je přispět k posílení práv zvířat, úcty k životu a k harmonickému soužití mezi lidmi a zvířaty," uvedli podle agentury AP zákonodárci.

Tradice získala špatnou pověst

Poslední restaurace v této oblasti stojí přímo naproti sobě a svou nabídku inzerují na cedulích nad vchodem. "Šedesátiletá tradice," doplňuje nápis na jedné z nich. O tom, co pro majitele rozhodnutí zákonodárců znamená, nechtěli s reportérkou Aktuálně.cz mluvit.

"Stydí se. Jezení psího masa je špatně vnímáno, nechtějí s tím být spojováni," vysvětluje jejich odpověď překladatel, který doprovází reportérku Aktuálně.cz. Stejnou reakci dostala redakce i z restaurace na venkově, asi hodinu za Soulem, kde je tento typ jídelen častější. Podle britské stanice BBC jich v celé zemi zůstává přibližně 1600.

Šestasedmdesátiletá Jeong z nedaleké restaurace v centru hlavního města je sdílnější. "Ten podnik mají už přes padesát let," říká a ukazuje směrem k restauracím, aniž by bylo jasné, o které konkrétně mluví. "S majiteli se znám, všichni tu podnikáme už dlouho," dodává, zatímco připravuje před vchodem do podniku ingredience do kuchyně.

Sama o zákazu psího masa nepřemýšlela, bositang jedla před dlouhou dobou a žádné domácí mazlíčky nemá. Se svými přáteli ze zmíněných restaurací o tom také nemluví. "Nebrečí," shrnuje jejich pocity. "Měli by dostat od vlády dobré kompenzace," přidává se do konverzace žena z nedalekého stánku.

Peněžní pomoc farmářům a restauratérům zmiňovali i politici. Jak konkrétně by měla vypadat, není zatím jasné. V zemi je přibližně 1150 psích farem, Jižní Korea je navíc jedinou zemí na světě s velkými zařízeními na chov psů. Většina z nich má víc než 500 jedinců, existují však i takové, kde je až sedm tisíc psů, píše AP. Korejská asociace pro psy určené k jídlu se domnívá, že kompenzace by měly dosáhnout až dvou milionů wonů (téměř 35 tisíc korun) za psa, uvádí místní list Korea Times. Ročně jich farmáři porazí na dva a půl milionu.

Psí polévka na ochlazení krve

Pokrmy z psího masa získaly v Koreji na oblibě v 50. letech minulého století, kdy byla země v občanské válce a lidé neměli dostatek jídla. Poté vznikla tradice takzvaných psích dnů, tří nejteplejších dnů v roce, kdy lidé chodili na polévku bositang, aby jim ochladila krev. Pokrm má také údajně pomáhat mužům s potencí. Všichni oslovení Korejci přiznávají, že ho jako mladší také jedli, a to právě během psích dnů.

Konzumace psího masa je běžná ve více zemích Asie, například v Číně, Vietnamu nebo Indonésii, v Jižní Koreji však budí největší emoce. Kromě první dámy nebo francouzské herečky Brigitte Bardot, která praktiku kritizovala na začátku milénia, roste i počet nespokojených místních. Jen pětina oslovených v loňském průzkumu veřejného mínění uvedla, že je pro zachování tradice.

Šetření také ukázalo, že 84 procent respondentů psí maso nikdy nejedlo ani to v budoucnu neplánuje. Více než polovina dotázaných se navíc domnívá, že tradice poškozuje jméno země v zahraničí, cituje z průzkumu BBC.

Práva zvířat nejsou v zemi tématem

"Je dobře, že to zakázali, ukazuje to, že jsme rozvinutá země," myslí si šedesátiletá Joo, která zrovna venčí svého psa Chika. "Psi jsou jediná zvířata, která dokážou komunikovat s lidmi, poznají naši lásku a jsou loajální. I z historie víme, že lidé chovali psy," vysvětluje žena, která má na rohu tržiště obchod s oblečením.

"Je to tradice starých lidí, asi proto to pro ně není nechutné. Ale mladší lidé se na to dívají jinak, nikdo už psy jíst nechce," říká jednačtyřicetiletá Alice Yoo v Itaewonu, odlišné části města, která je cílem mladších Korejců. "Hodně lidí má psy a ohromně vyrostl i trh s potřebami pro domácí zvířata," vysvětluje při venčení Sandyho, co se změnilo.

O postupné změně mluví i 32letá Hwang Geumbit, majitelka psí kavárny. "Myslím si, že to vláda udělala pro získání hlasů při volbách, než že by skutečně chtěla pomoct zvířatům," říká za neustálého štěkání psů, kteří zde čekají na adopci. "Práva zvířat nejsou v Koreji velké téma," domnívá se.

To potvrzuje i 43letý Korejec Mike, který připouští, že se teprve minulý týden dozvěděl, že i jiná zvířata než psi a kočky cítí bolest. "Viděl jsem video o zabíjení krav a očividně i ony mají vědomí. Začal jsem nad tím přemýšlet. Ale ne, vegetarián být nemůžu. V Koreji ne," doplňuje s odkazem na kuchyni založenou na mase a mořských plodech.

