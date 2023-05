"Jiná cesta není." Ruský moderátor odhodil poslední zábrany, mluvil jako terorista

Ruský moderátor Roman Golovanov v prokremelském rozhlasovém pořadu prohlásil, že Volodymyr Zelenskyj je pro Rusy "legitimní cíl". Válku na Ukrajině pak přirovnal ke známému biblickému souboji - Rusko podle něj představuje pasáčka Davida a Ukrajina naopak obra Goliáše. A dle jeho slov je hlavu Goliáše nutné setnout. "Žádná jiná cesta z toho všeho nevede," uvedl propagandista.

Golovanov vystoupil minulý čtvrtek v pořadu Polnyj kontakt (Plný kontakt), jehož hlavní tváří je vrchní ruský propagandista Vladimir Solovjov. "Sám Zelenskyj vylezl a řekl, že jsme v bitvě jako David a Goliáš. Postavil se na Davidovo místo, ale to je naprosto špatně, stejně jako všechno ostatní, co tento teroristický narkoman říká," pronesl Golovanov na úvod. "Rusko je ale v tomto případě David, protože proti nám stojí nejméně 50 zemí spolu se všemi svými zbraněmi, systémy a dodávkami," dodal.

Pokračoval pak výkladem biblického příběhu, v němž obra Goliáše zabil kamenem pasáček a budoucí král David. "Zde nese Goliášovu hlavu do Jeruzaléma ke králi Saulovi. Stejným způsobem bude nesena i hlava tohoto malého drogového narkomana Goliáše. Jiná cesta neexistuje!" prohlásil propagandista, zatímco popisoval starodávnou kresbu.

Přímo tak ale vzýval také k aktům teroristů Islámského státu, kteří tímto barbarským způsobem ještě před několika lety vraždili rukojmí či názorové oponenty. Nezvykle brutální vyjádření přišlo necelý měsíc poté, co pravděpodobně Wagnerovci na uniklém videu uřezali hlavu ukrajinskému zajatci.

Golovanov pak také zmínil incident z minulé středy, kdy Kreml obvinil Ukrajinu, že se pokusila o dronový útok na prezidentské sídlo, a zveřejnil záběry z venkovních kamer, které mají údajný zásah zachycovat. Kyjev ale vzápětí popřel, že by za akci nesl zodpovědnost. Odborníci na Rusko a Ukrajinu poté spekulovali o tom, že se do útoku mohly zapojit neoficiální síly, aniž by o tom informovaly své vedení - ať už v Moskvě, nebo Kyjevě.

Moderátor si ale ve svém monologu stál za tím, že za incidentem stála Ukrajina. Každý podobný útok nyní podle něj pro Rusko představuje vážnou výzvu a je důkazem toho, že se válka neodehrává daleko, ale účastní se ji všichni v Rusku. "Není to jako v Sýrii, kde bychom řekli, že zasahujeme daleké oblasti, vzdálené hranice. Této války se účastníme všichni. My všichni. Celá naše země. Každé naše město," pokračoval.

Stejný pořad získal pozornost západních médií i na počátku dubna. Tehdy v něm samotný propagandista Solovjov spekuloval o tom, že po zabití známého vojenského blogera Vladlena Tatarského by se nepřátelé Kremlu mohli pokusit o atentát na Putina. Pokud by to podle něho "provedly zahraniční zpravodajské služby", znamenalo by to "casus belli a okamžitě by následoval jaderný úder". Casus belli je latinský výraz z mezinárodního práva, který označuje incident, událost nebo skutečnost postačující jako důvod k vyhlášení války.

