Jetpack jako "extrémní taktická výhoda". Britský voják si zahrál na Iron Mana

Výrobce speciálních obleků k létání s tryskovým pohonem (tzv. jetpacků) Gravity Industries spojil síly s britskou námořní pěchotou. Společnost chtěla spolu s vojáky otestovat možnosti jetpacku při námořních operacích. Představitelé Gravity Industries strávili spolu se členy komanda HMS Tamar tři dny. Testovací akce se uskutečnila na jižním pobřeží Velké Británie, informuje agentura Reuters.

Na videu pořízeném přímo společností Gravity Industries je vidět, jak se posádka na menším bojovém člunu snaží proniknout v plné rychlosti na větší vojenskou loď. Za normálních okolností by k infiltraci na loď vojáci potřebovali pomoc vrtulníku a lana. Jak připomíná agentura Reuters, taková metoda je ale pomalá a hlavně riskantní.

Mariňák s jetpackem ovšem jednoduše vyletí z člunu, během pár sekund naskočí na loď a v rychlosti sesune žebřík pro své parťáky.

"Přesně pro takové účely by jet pack mohla využívat armáda," tvrdí společnost v prohlášení určeném pro média. "Zvyšuje to její taktické možnosti, vojáci se mohou extrémně rychle dostat tam, kam by dříve bylo potřeba nasadit mnohem složitější techniku. Nemluvíme tu přitom ani zdaleka jen o využití na moři nebo oceánu," vyjmenovala další pozitiva firma.

Jetpack Gravity Industries už dříve testovali britští záchranáři za účelem rychlého přístupu do složitého terénu.