Video: Tvrdá kritika Ruska na půdě OSN. Putinův diplomat raději opustil místnost

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja opustil zasedání Rady bezpečnosti OSN. Odešel při projevu předsedy Evropské rady Charlese Michela, který před patnáctičlenným orgánem obvinil Moskvu, že svou invazí na Ukrajinu zapříčinila celosvětovou potravinovou krizi.

"Kreml používá dodávky potravin jako skrytou zbraň proti rozvojovým zemím. Dramatické důsledky ruské války se přelévají do celého světa. A to zvyšuje ceny potravin, uvrhuje lidi do chudoby a destabilizuje celé regiony. A za tuto potravinovou krizi je zodpovědné výhradně Rusko," vyčítal stále ještě přítomnému Něbenzjovi Michel.

Poté šéf Evropské rady řekl, že Kreml se také zaměřuje na sklady obilí a na Ukrajině ho krade, přičemž vinu přehazuje na jiné. "To je zbabělé. Je to propaganda, čistá a jednoduchá propaganda. EU ale nemá žádné sankce vůči zemědělskému sektoru v Rusku," hřímal Michel. Nato se ruský velvyslanec zdvihl a odcházel z místnosti. "Můžete odejít z místnosti, možná je jednodušší neposlouchat pravdu," volal za ním Michel.

Ruská invaze na Ukrajinu rozpoutala celosvětovou potravinovou krizi, v jejímž důsledku prudce vzrostly ceny obilí, jedlých olejů, pohonných hmot a hnojiv. Rusko a Ukrajina zajišťují téměř třetinu světových dodávek pšenice, Rusko je také vývozcem hnojiv a Ukrajina je vývozcem kukuřice a slunečnicového oleje.

Kdo je Něbenzja

Něbenzja působí jako stálý zástupce Ruska při Organizaci spojených národů od roku 2017. Předtím zastával funkci náměstka ruského ministra zahraničí. V minulosti například pracoval také jako poradce stálé mise Ruska při OSN v New Yorku či jako zástupce ruského vyslance při OSN v Ženevě.

Podle bývalého politika a ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského jde o kariérního diplomata, který se od některých jiných ruských představitelů, jakým je například ministr zahraničí Sergej Lavrov, liší.

"On čte stanoviska z papíru a jeho neverbální výraz trochu nasvědčuje tomu, že je mu to asi trapné. Ale v tom případě by to neměl dělat," komentoval Žantovský jeho vystoupení na půdě OSN pro Aktuálně.cz v dubnu letošního roku.