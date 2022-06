"Je ten dron z Ukrajiny? To určitě ne." Video ukazuje, jak Rusy rychle přešel smích

Obchodníci s plynem, kteří nevyužijí svou rezervovanou kapacitu v zásobnících plynu v požadovaném minimálním množství, budou moci o část této kapacity přijít. Počítá s tím novela energetického zákona, kterou ve středu podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad. Zákon má přispět k naplněnosti zásobníků a tím posílit energetickou bezpečnost Česka. Novela také v návaznosti energetickou krizi zkracuje režim dodavatele poslední instance na polovinu, tedy ze šesti měsíců na tři.

Dodavatel poslední instance vstupuje do hry v situaci, kdy dosavadní dodavatel přestane svým odběratelům dodávat energie a místo něj musí nastoupit právě dodavatel poslední instance. Podle nových pravidel bude moci plátce elektřiny nebo plynu automaticky přejít na standardní nabídku dodavatele. Nebude muset o nic žádat a stane se standardním zákazníkem dodavatele poslední instance. Podmínkou bude, že řádně platil.

V případě podmínek pro skladování plynu je změna zákona pojistkou k zajištění naplněnosti zásobníků. Novinkou v zákoně se stane princip "use it or lose it", tedy "využívej to, nebo o to přijdeš". Tento princip zavádí novou povinnost ukladatelům do zásobníků plynu, podle které musí využívat rezervovanou skladovací kapacitu v minimálním požadovaném rozsahu. Pokud ukladatel nebude plnit požadovaná minimální množství plynu ve stanovených časových úsecích, pozbyde do konce skladovacího roku právo využívat rezervovanou skladovací kapacitu, a to v rozsahu, ve kterém požadované minimální množství plynu nesplnil.