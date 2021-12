Na hranicích Ukrajiny s Ruskem se podle řady zahraničních pozorovatelů schyluje ke konfliktu. Nebylo by to ani zdaleka poprvé, co by vojska ovládaná Vladimirem Putinem vstoupila na území jiného státu.

2:15 Putinovy operace | Video: Martin Krepindl, Jakub Zuzánek

"Když je rvačka nevyhnutelná, je třeba udeřit první," prohlásil před několika lety ruský prezident. Putin vládne Ruské federaci už 22 let. Popularitu si u voličů zpočátku získal nekompromisním postupem v druhé čečenské válce. A nebylo to zdaleka naposled, kdy jeho expanzivní politika slavila vnitropolitický úspěch. Podívejte se v úvodu článku na krátký přehled čtyř nejdůležitějších vojenských operací, které země podnikla pod velením bývalého agenta KGB.