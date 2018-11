Co je to USB? Japonský ministr pro kyberbezpečnost nikdy nepoužil počítač

Nedávno jmenovaný japonský ministr pro olympijské hry Jošitaka Sakurada, který má na starost i dohled nad kybernetickou bezpečností země, v parlamentu přiznal, že v životě nepoužil počítač. Informoval o tom ve čtvrtek britský deník The Guardian.

Osmašedesátiletého Sakuradu jmenoval do obou funkcí minulý měsíc premiér Šinzó Abe. Sakurada dosud ve své dvaadvacetileté poslanecké kariéře nikdy ministerský úřad nezastával.

Přiznání učinil Sakurada poté, co se ho během středečního zasedání parlamentního výboru opoziční poslanec zeptal, zda je počítačově gramotný. "Od svých 25 let jsem vždy nařizoval svým podřízeným a sekretářkám, aby to dělali za mě," odpověděl Sakurada. "Nikdy jsem počítač nepoužil," dodal.

Politik vypadal zmateně, když byl dotázán, zda se v japonských jaderných elektrárnách používají USB disky.

Na otázku opozičních zákonodárců, jak může mít na starosti kybernetickou bezpečnost bez základních počítačových znalostí, Sakurada odpověděl, že o politice v této otázce rozhoduje na jeho ministerstvu i ve vládě řada lidí. Dodal, že je přesvědčen o tom, že s tím nebudou žádné problémy.

Sakuradovy odpovědi v parlamentu i při tiskových konferencích se již dříve setkávaly s kritikou. Začátkem tohoto měsíce například řekl, že neví nic o prohlášení ministra sportu KLDR, že se hodlá zúčastnit olympijských her v Tokiu v roce 2020. Severokorejský ministr by tím porušil zákaz vstupu čelných představitelů KLDR do Japonska. "Do této záležitosti bych z titulu své funkce neměl zasahovat. Není to v mé pravomoci," uvedl tehdy Sakurada podle deníku Asahi.

V projevu před jiným parlamentním výborem začátkem měsíce se Sakurada přeřekl, když uvedl, že olympijské hry budou Japonsko stát 1500 jenů (asi 305 korun). Ve skutečnosti vyjdou na 150 miliard jenů (asi 30,5 miliardy korun).

Své chyby pak Sakurada sváděl na opozici, která mu prý dopředu nedala otázky. "Jelikož otázky nebyly předem stanoveny, nevěděl jsem, na co se mě budou ptát," cituje Sakuradu deník Asahi. Na tiskových konferencích k blížícím se olympijským hrám často odpovídal slovem "nevím".

Sakurada se kvůli svým nepovedeným vyjádřením stal terčem kritiky i na sociálních sítích. "Každý ředitel firmy dnes používá počítač. On ani neví, co je to USB. Ježkovy oči," vyjádřil údiv jeden z uživatelů Twitteru. Jiní to však berou s nadhledem. "Pokud se hackeři zaměří na ministra Sakuradu, nebudou schopni ukrást žádné informace. To může být skutečně nejvyšší míra bezpečnosti," domnívá se další z uživatelů sociální sítě.

VIDEO: Rizika bezpečnostních útoků podceňujeme, říká expert