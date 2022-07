Jak víš, že to udělali Rusové? peskuje bratr sestru z Ukrajiny. Válka trhá rodiny

Válka na Ukrajině rozdělila společnost. Lidé podporující protichůdné strany se přestali stýkat a komunikovat. Ruská invaze rozštěpila i jednotlivé rodiny, a to dokonce i na Ukrajině. Příkladem je Vika a její bratr Jakov. Vika žije na Ukrajině a vystupuje proti válce. Jakov žije v Rusku a tvrdí, že Kyjev ovládají nacisté.

Válka na Ukrajině dosahuje mnohem dál za hranice státu. Invaze rozdělila společnost v Rusku na dva neslučitelné tábory. Jeden je proti válce a druhý podporuje tvrzení Kremlu, že jde o "vojenskou operaci". Členové nejen rusko-ukrajinských rodin mezi sebou o válce od 24. února nemluví, nebo dokonce nekomunikují vůbec. Rodiče mají špatné vztahy se svými dětmi, manželé s manželkami a bratři se sestrami.

Dokument Zlomená pouta Andrej Lošaka ukazuje rodiny, které rozdělila ruská invaze na Ukrajinu. Jedním z příkladů jsou i sourozenci Vika a Jakov. Když Rusko napadlo 24. února Ukrajinu, Vika žila v Charkově. Jakov v Rusku.

"Rusové nastolí pořádek"

Když Rusové vyhlásili, že se jejich armáda přesouvá na Ukrajinu, myslel si Jakov, že budou mířit k místům, kde jsou ruští separatisté. "Říkal jsem si, že tam nastolí pořádek a to bude celé. Myslím si ale, že ti lidé, co dělají ta rozhodnutí, nejsou hloupí," obhajuje Rusko v dalších útocích i na západě země Jakov.

Rodiče sourozenců žijí v Mariupolu a nemůžou odjet. "Nemůžou žít normální život, nemůžou prostě jen existovat. Pořád myslím na Mariupol. Na to, jak býval zelený, na horké jarní a letní dny. Když vidím, že je teď celý spálený, ani nedokážu vyjádřit, jak to bolí. Jde o můj domov," popisuje Vika.

"Jak víš, že to udělalo Rusko?"

Sourozenci jsou každý na jiné straně barikády. "Poslala jsem bratrovi fotky Charkova, když první raketa přistála blízko bytového domu. Napsal mi na to: ‚No, netrefilo to tu budovu přímo.‘ Pak jsem mu poslala fotku, kde už raketa dopadla na bytový dům. On na to napsal: ‚Jak víš, že to udělalo Rusko?‘ Je nemožné dokázat něco někomu, kdo ani nechce poslouchat," říká Vika.

"Ukrajinci měli na výběr"

Její bratr si myslí, že jen čas ukáže, jestli válka stála za to. Jakov si myslí, že za zničený Mariupol můžou i sami Ukrajinci. "Nikdo nemůže říct, že neměli na výběr. Mohli se vzdát, a pak by neměli tolik obětí. Sami by zůstali naživu a město by přežilo. Líbí se mi ta myšlenka, že by byl Mariupol ruský a vlály by tu ruské vlajky," vysvětluje Jakov.

Každá konverzace, kterou sourozenci vedou, končí negativně. "Bratr říká věci jako: ‚Nacisté ovládají Kyjev‘. Co? Vždyť tu sám žil. Jeho nejbližší příbuzní tu žijí. Viděl někdy mezi nimi nacisty? Nebojím se návratu do Charkova a bombardování. Bojím se, že budu usínat pod ruskou vlajkou," konstatuje Vika. Jakova rodinná situace mrzí, jelikož jde hlavně o jeho sestru. "Ona ale věří radikální myšlence, že Rusové jsou čiré zlo a že tu máme diktátora, který ztratil rozum," uzavírá Jakov.